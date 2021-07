– Vi skulle til Nordkapp, men det ble nok regn og kulde. Et par netter der vi holdt på å blåse på sjøen var avgjørende, forteller en nå solbrun Harald.

Paret fra Haugesund angrer ikke på at de satte bobilnesen sørover. Nå har de hatt en uke med tropevarme like ved bassengkanten på Bie camping i Grimstad.

Harald Engedal og Turid Eike ville oppleve Nordkapp, men snudde bobilen og dro til varmen på Sørlandet i stedet. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Det har vært helt fantastisk. Det har vært opp mot 30 grader her denne uka, sier Turid.

Bie camping, der paret har fått plass, har nå ingen ledige plasser. NRK møtte flere fortvilte campere som ble avviste. Noen hadde vært innom fire sørlandsbyer uten å få plass til campingvogn eller bobil.

Vil ha sol og sjø

Også ved nabo-campingen Moysand har det vært kaotiske tilstander. Her er det fylt til randen med 1600 gjester. Eier Ole Johan Stensvand får hundrevis av telefoner fra folk som vil inn.

– Det er helt enormt. Fjoråret var også et ekstremår med hjemmeferie og korona. Men finværet i år gjør trøkket enda større.

Campingeier Ole Johan Stensvand må avvise mange campere hver eneste dag. Moysand Camping er overfyll. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Han forteller om gjester som syns det har vært for varmt i innlandet og som søker mot sjøen. Også han har fått inn en rekke campere som fikk nok av dårlig vær i nord og som dro til Sørlandskysten.

– Folk vil ha sol, varme og sjø, sier Stensvand.

Det blir lettere kaotisk når det står køer av vogner og bobiler som vil inn på campingplassene på Sørlandet. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

I kø på «krisecamp»

Den populære familiecampingen med flere sandstrender har måttet lage en egen «krisecamp» ved hovedveien der folk må stå i ventekø. Familien Hadland fra Egersund har stått her siden kvelden før. På det meste har det vært 60 vogner og bobiler i denne køen.

– Vi håper virkelig vi får komme inn i løpet av dagen. Det virker som hele Norge skal på camping akkurat nå, sier Sigmund Hadland i fluktstolen foran den relativt nye campingvogna.

Familien Hadland fra Egersund har måttet tilbringe en natt i kø på «krisecampen» ved hovedveien. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Det var pandemien som gjorde at familien satset på denne ferieformen. Nå håper sønnen Leif (12) at de snart kan komme inn på campen der han håper å finne nye venner.

– Jeg gleder meg til å fiske og bade. Jeg syns camping her er mye gøyere enn Syden, sier han. Og foreldrene nikker bekreftende.

12 år gamle Leif fra Egersund gleder seg til å komme inn på campen. Der vil han fiske og bade. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Færre velger hotellferie

Reiselivsorganisasjonen USUS på Sørlandet bekrefter bildet.

– Vi får meldinger om fulle campingplasser over hele Sørlandet. Samtidig ser vi at hotellene har mindre belegg enn i fjor og mindre enn i et normalår, sier markedsmedarbeider Erik Engenes.

Erik Engenes i reiselivsorganisasjonen Usus, Destinasjon Sørlandet sier mange velger camping og leie av privatbolig fremfor hotellferie i sommer. Foto: Privat / USUS

Hotellene i Kristiansand hadde 79 prosent belegg fra 1. til 20. juli. I fjor var tallet 96 og året før 91 prosent.

– Trenden er helt klar. Det er ekstremt mange turister på Sørlandet nå. De fleste velger camping eller leie av private boliger.

Engenes mener særlig barnefamilier søker større plass enn det man får på et hotellrom.

Harald Engedal i campingkø i Grimstad sier hotellferie er uaktuelt for dem.

– Dette er mye mer barnevennlig og gir større frihet for oss.