Helt siden enkemannen fikk hunden Bianca i gave for snart 13 år siden har de to hatt et spesielt forhold.

– Jeg er så glad i henne. Hun betyr absolutt alt for meg. Det er oss to.

De siste årene har Bianca fått prolaps i ryggen og to dårlige bakbein. Matfaren har da gått kreativt til verks for at hun skal komme seg opp og ned trappene i huset på en god måte.

Bianca fikk sin første hundeheis i fjor, den er montert inne i huset og kan frakte hunden opp én etasje.

Da golden retrieveren ikke lenger klarte de to trappene opp til neste etasje, måtte en ny heis til.

Denne gangen ble det en fem meter høy heis på utsiden av huset.

SPESIELL HEIS: Hundeheisen til Arne Nilsen er spesielt designet for hans firbeinte venn Bianca (13). – Hun er med meg 24 timer i døgnet, forteller han. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

– Jeg gjør alt for henne. Hun er verdens snilleste hund. Hun har aldri vært i bråk med andre hunder eller mennesker, forteller matfaren.

Den nye heisen ble ferdig montert denne uken. Bianca er skeptisk i starten, men Nilsen tror hun vil være klar for å bruke den i løpet av et par ukers tid.

– Hun er nervøs nå, forteller han.

Det er Jensens sønn som har bygget den fem meter høye heisen. Den tåler 200 kilo og styres av en vinsj.

– Den er stor. Den er ekstrem, sier Nilsen om den nye heisen.

Hundeeieren ønsker ikke å røpe hvor mye penger han brukte på byggverket.

– Koste hva det koste vil, smiler han.

Hundeeieren har tidligere fått kommentarer fra andre som synes det er «horribelt» at han laget heis når Bianca ikke lenger kunne gå opp trappene.

– Da skrev jeg tilbake at hvis en gammel dame har vondt av beina, skal man da ta livet av henne? Hun har et godt liv, avslutter Nilsen.