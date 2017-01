Høy temperatur i desember

På Kjevik ble det i desember målt en snittemperatur på 3,8 grader. Det er 3,9 over normalen. For hele landet lå temperaturen 4,6 grader over normalen, viser tall fra met.no. Måneden er blant de 10 mildeste desember-månedene siden 1900, skriver NTB.