Hove Music Festival konkurs: – Folk kan ikke forvente å få pengene tilbake

Festival-ledelsen har vært umulig å få tak i etter at det i går ble kjent at Hove Music Festival er konkurs. De har ikke villet gå ut med hvor mange billetter som er solgt i forkant av årets festival.

Seaside Production AS, som står bak Hove Music Festival, hadde åtte millioner kroner i gjeld da selskapet begjærte seg konkurs onsdag. Selskapet har opplyst at verdiene er 770.000 kroner, ifølge konkurskjennelsen fra Aust-Agder Tingrett.

Nå forteller bobestyrer Ole Magnus Heimvik om svært beskjedent billettsalg:

– Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det er mindre enn to tusen.

Til sammenligning hadde forgjengeren, Hovefestivalen, mer enn 60.000 besøkende i 2012. Årets festival skulle ta opp arven etter Hovefestivalen, som sist ble arrangert på Tromøy i 2014.

Riggingen foran årets festival var godt igang. Dette er en av scenene som skulle brukes. Foto: Janne Aateigen / NRK

Milliongjeld

Heimvik ble oppnevnt som bobestyrer i går ettermiddag, og har ikke fått alle detaljer. Han skal møte styret for festivalen nå i formiddag.

– Kan folk som har kjøpt billett forvente å få pengene tilbake?

– Jeg ser ikke hvordan det skulle være penger til det i boet. Lønn, skatt og moms prioriteres, så festivalbilletter vil anses som lavest prioritert, sier Heimvik.

Han sier publikum i så fall må melde kjøpte billetter som et krav til boet, men at det trolig ikke har noe for seg. Et todagers-pass kostet 1899 kroner.

NRK har ikke lykkes å komme i kontakt med festival-leder Marius Amundsen.

Alesso, Jason Derulo, Ina Wroldsen, Klovner i Kamp og Bjørn Eidsvåg er noen av artistene som skulle opptre under årets festival, som skulle arrangeres 28.–29. juni.

Foto: Janne Aateigen / NRK

– Føler meg svindlet

Nyheten om at festivalen var konkurs kom bare ni dager før det hele skulle gå av stabelen på Tromøy i Arendal.

Nathalie Fjelldal er en av dem som hadde kjøpt to festivalpass til seg selv og kjæresten for nesten fire tusen kroner til det som skulle bli sommerens høydepunkt. Hun er skuffet over tidspunktet beskjeden kom på.

– Jeg syns det er veldig dårlig gjort av de. Dette må de ha visst ganske lenge, men at de bevisst ikke har valgt å si i fra, forteller hun.

– Føler du deg snytt?

– Jeg føler meg svindlet. Dagen før la de ut bilder hvor de forberedte festivalen, for så å si at de er konkurs dagen etterpå.

Nathalie Fjelldal er én av to tusen som ikke får pengene tilbake etter Hove-konkursen. Foto: Foto / Privat

På Hove Music Festivals facebooksider har flere skuffede festivaldeltagere luftet sin frustrasjon. Flere av disse er blitt slettet, ifølge Fjelldal.

– De har slettet både mitt og flere andre sine innlegg. Det er uprofesjonelt. Folk må få lov å si sin mening når de kommer med denne nyheten ni dager før festivalstart, konstaterer hun.

Flere har reagert på det de mener er dårlig kundebehandling. Foto: Skjermdump / Facebook

Flere hundre frivillige

Ansvarlig for de frivillige, Martin Svendsen, synes situasjonen er trist:

– Vi har vært godt i gang med rigging i to dager. Dette er bare trasig og trist. Oppslutningen har vært veldig bra fra frivillige, lag og foreninger. Vi hadde 570 navn på blokka av frivillige og dugnadsfolk, og regner med at det hadde vært 600 før festivalen var i gang. De fleste er lokale, men også noen utenbys.

Selv om forgjengeren Hovefestivalen i sin tid var en stor suksess blant publikum, endte det også den gang med underskudd og nedleggelse for festivalen, hvor Toffen Gunnufsen var grunnlegger og bookingsjef.

NRK har vært i kontakt med Gunnufsen. Han ønsker ikke å kommentere konkursen i det nye selskapet.