Hovden får skiløype-kritikk

Hovden vil bli akterutseilt som turistdestinasjon dersom ikke Bykle kommune satser nok på et godt løypenett.

Det tror hytteeier Jan Spieler, som mener løypene har blitt stadig mer innskrumpet de ti årene han har holdt til på Hovden.



De siste årene har flere skiløyper blitt fjernet fra løypenettet for å ta hensyn til villreinen i området, og Spieler utfordrer nå Bykle kommune til å ta tak i løype-problematikken så fort som mulig.

Trenger flere løyper

Hovden trenger flere løyper for å unngå kø i skisporet, mener hytteeier. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

– Folk har kjøpt hytter på fjellet for å kunne gå på ski på fjellet, og da må man ha flere skiløyper for eksempel innover mot Lislefjødd og opp mot Auersvann. Det er det muligheter for og det må Bykle kommune virkelig ta tak i, sier Spieler til NRK.

Jan Spieler har hytte på Hovden. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Spieler mener at man har nådd en smertegrense:

– Sannheten om Hovden er at det stort sett har vært de samme løypene i en årrekke, og det har vært veldig lite utvikling bortsett fra noen nye løyper i Jeiskelid-området.

Han mener kommunen må være tøffere mot departementet som stenger løyper av hensyn til reinsdyrene i fjellet.

Spieler sier det også er helt nødvendig å utvide løypenettet hvis man skal unngå lange køer av skiløpere i sporene.

– Det er store planer om flere hytter på Hovden og da må man ha flere løyper, spesielt på østsiden hvor det er for få løyper. Det blir for mye køgåing i de løypene som finnes, sier han.

Har nådd en smertegrense

Ordfører i Bykle Jon Rolf Næss. Foto: NRK

Ap-ordfører i Bykle, Jon Rolf Næss, forstår kritikken fra hytteeiere som etterlyser et bedre løypetilbud.

– Jeg mener vi har nådd en smertegrense, særlig når det gjelder de løypene som går oppe på snaufjellet. Vi har mistet en del av de løypene på grunn av verneinteresser, og det er jo løyper som vi veldig gjerne skulle ha beholdt. Villreinen er veldig viktig for oss, men vi nærmer oss en smertegrense i forhold til skifolket, sier Næss.

– Hva kan kommunen gjøre med saken?

– Vi kommer til å utvikle løypenettet videre og det vil komme flere løyper på Hovden i årene som kommer. Men vi skulle ønske at flere av disse løypene kom høyere opp på fjellet, og det er det som er utfordringen, sier Næss.