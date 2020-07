NRK har sammenlignet hotellpriser fra Thon, Clarion og Scandic i et utvalg norske byer.

SOMMERBY: Bystranda i Kristiansand er populært for både turister og fastboende. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

I Kristiansand er hotellene smekkfulle. Det gjenspeiler seg i prisene.

– Jeg har aldri sett noe lignende før, sier hotellgjest Jon Tollefsen.

På Thon Hotel Parken i Kristiansand måtte han ut med 3200 kroner for én natt.

– Det er ekstremt dyrt. Og det er fullt over alt.

Også de andre hotellene i Kristiansand har høye priser i juli.

På Scandic Hotel Bystranda må man ut med nærmere 4000 kroner for én natt. Prisen er for mandag 20. juli.

Det er langt over prisene fra de andre norske storbyene.

NRK har sjekket priser i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Bodø og Kristiansand.

I alle tilfeller er Kristiansand dyrest. Også sørlandsbyene Arendal og Grimstad har høye priser for én natt.

Hotellpriser i juli Ekspandér faktaboks Prisene er hentet ut fra hotellkjedenes egne hjemmesider. De gjelder for ett hotellrom for to voksne fra mandag 20. juli til tirsdag 21. juli. Prisene er hentet ut torsdag 9. juli. Det øverste søkeresultatet er brukt for hver by. Scandic: Hotel Norge by Scandic, Bergen: 1900 kroner

Scandic Stavanger City: 1130 kroner

Scandic Kristiansand Bystranda: 3999 kroner

Grand Hotel Oslo by Scandic: 1890 kroner

Scandic Nidelven, Trondheim: 1701 kroner

Scandic Ishavshotel, Tromsø: 1205 kroner

Scandic Havet, Bodø: 1215 kroner

Clarion: Clarion Hotel Admiral, Bergen: 1176 kroner

Clarion Collection Hotel Skagen Brygge, Stavanger: 1672 kroner

Kristiansand: Fullbooket

Clarion Hotel The Hub, Oslo: 1352 kroner

Quality Hotel Augustin, Trondheim: 1087 kroner

Clarion Hotel The Edge, Tromsø: 1032 kroner

Clarion Collection Hotel Grand, Bodø: 1152 kroner

Thon: Thon Hotel Orion, Bergen: 1234 kroner

Thon Hotel Maritim, Stavanger: 1234 kroner

Thon Hotel Norge, Kristiansand: 2847 kroner

Thon Hotel Arendal: 1836 kroner

Thon Hotel Linne, Oslo: 822 kroner

Thon Hotel Trondheim: 1100 kroner

Thon Hotel Tromsø: 919 kroner

Thon Hotel Nordlys, Bodø: 972 kroner

Nesten 100 prosent belegg

På Thon Hotel Parken i Kristiansand er de fullbooket nesten hele juli.

– Etterspørselen er høy, forteller medeier Eivind Lund.

– I fjor sommer hadde vi 85 prosent dekning. I år kan vi ende opp med oppimot 98 prosent belegg. Vi har smekkfullt hotell nå, og det har vi også de 14 neste dagene.

Også Clarion og Scandic opplever stor etterspørsel på hotellrom i Kristiansand. Prisene øker i takt med pågangen.

– Prisene gjenspeiler etterspørsel som for eksempel flypriser, så det lønner seg ofte å booke så tidlig som mulig, sier kommunikasjonsansvarlig Geir Økland i Choice, hotellkjeden som blant annet Clarion er en del av.

Eivind Lund, medeier i Thon Hotel Parken i Kristiansand. Foto: Christina Cantero / NRK

Kortere sesong

Kristiansand er kjent for å ha noen av de høyeste prisene i juli måned, ifølge Visit Sørlandet.

– Sesongen er kort, og etterspørselen er stor. Da skyter prisene i været, sier markedsansvarlig Erik Engenes.

Den siste uken har hotellene i Kristiansand hatt et snittbelegg på 91 prosent.

– Vi er vant til å ligge høyt i juli måned i Kristiansand. Og vi har mindre kapasitet enn de større byene, sier Engenes.

– Spådommen om at mange skulle reise til Sørlandet i sommer, ser ut til å ha stemt.

«Sydenstripa» vinner om sommeren

Selv om overnattingssteder på Sørlandet opplever høyt belegg i juli, er ikke dette tilfelle de fleste andre stedene i landet.

– Der er det dessverre langt lavere belegg enn normalt, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

– Kristiansand har en helt annen virkelighet. Sørlandet er Syden for nordmenn nå som de ikke kan reise til utlandet.

Den gode sommersesongen i Kristiansand står i skarp kontrast til storbyer andre steder i landet.

– Norge er todelt. Vi har «Sydenstripa» i sør med god sommersesong, og så har vi hoteller som er avhengig av forretningsmarkedet.