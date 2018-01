Hør roboten Milfred lese andakten på NRK

– Milfred oppførte seg som forventet. Det er så langt den kunstige intelligensen har kommet i dag. De enkelte setningene gir mening, men i helhet vinglet hun veldig, sier Morten Goodwin, førsteamanuensis ved Universitetet i Agders senter for kunstig intelligens.

Hele uka har roboten – som Goodwin omtaler som en hun – vært talefør gjest i morgensendinga til NRK Sørlandet. Mandag morgen fikk Milfred i oppgave å holde en kort andakt i fredagens sending. Andakten varte i 49 sekunder og framsto noe usammenhengene. Det var vanskelig å finne den røde tråden.

Goodwin har vært ansvarlig for prosjektet og forteller at han «matet» henne med rundt tusen andakter fra nrk.no/andakten én uke før oppdraget skulle utføres. For å hjelpe Milfred har de brukt kraftige datamaskiner.

Morten Goodwin, førsteamanuensis ved Universitetet i Agders senter for kunstig intelligens sørget for å gi roboten Milfred tilgang til tusen andakter fra nrk.no slik at hun kunne lære seg hvordan de er bygget opp. Foto: Morten Krogstad / NRK

Lærte teksten selv

Dataprogrammet, også kalt algoritmen, har han bygget opp med en teknikk som heter dyp læring. I sin spede begynnelse var denne teknikken en etterlikning av menneskehjernen, bare med kunstige nevroner (nerveceller).

– Jeg har ikke fortalt Milfred noe, men bare gitt henne masse tekst. Hun lærer seg teksten selv. Hun forstår ikke selv hva hun sier, men hun skjønner hvilke ord som kommer etter hverandre, forklarer Goodwin.

Forsker på andakter

Nils Terje Andersen, sogneprest i Vågsbygd menighet i Kristiansand, synes det er et artig påfunn å la en robot lese andakten.

– Det gir fokus på andakten og det liker jeg. Nå blir det spennende å se hva den greier å lire av seg, sier Andersen.

Like før jul mottok han Olavsstipendet. Det skal brukes til å forske på andakter det neste året. Han skal ta for seg alle andaktene NRK P1 har hatt i 2017, totalt 160–170 stykker.

Nils Terje Andersen, sogneprest i Vågsbygd menighet, ville rådet Milfred til å holde seg til ett enkelt budskap i andakten. Det greide hun ikke. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Hvilke råd ville du gitt Milfred i forkant av andakten hun holdt?

– Rådet jeg gir studenter er å finne det som er viktig for dem. Når det er sagt er jeg litt usikker på om Milfred greier å vurdere hva som er viktig og ikke viktig, sier sognepresten.

Et enkelt budskap

Han mener det uansett er lurt å holde seg til et enkelt budskap, én ting man har lyst til å si.

– Ikke vær så utrolig flink, men snakk ut fra ditt eget liv og dine egne erfaringer. La det du sier først ha landet i deg selv, før du sier det til andre. Akkurat det tror jeg kan være litt vanskelig for Milfred. Da skal hun være ekstremt intelligent, sier Andersen og ler.

