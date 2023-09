– Det var et godt valgresultat og her var det jo helt spektakulært, sier sittende ordfører i Flekkefjord Torbjørn Klungland (Frp).

Fremskrittspartiet ble Norges tredje største parti, med til sammen 11,4 prosent av stemmene.

Det er 3,2 prosentpoeng fram fra forrige valg.

Kommunevalget oppsummert for Fremskrittspartiet Oppslutning Norges 0. største parti

Endring sammenlignet med 2019

Mandater Alle valgresultatene

Oppskrift på folkelighet

Frp fikk aller størst oppslutning i Flekkefjord med 45,5 prosent av stemmene.

– Det er bare i et lokalvalg at noen kan få en tredobling i stemmene. Det er nærmest uhørt. Her har vi en person som får nesten halvparten av stemmene i en relativt stor kommune, sier Dag Ingvar Jacobsen.

Han er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Agder.

Jacobsen mener Torbjørn Klungland er en oppskrift på folkelighet:

– Han ble et ikon da han stilte med ordførerkjede og rødrutete flanellsskjorte i 2019.

Klungland er glad for at folk ønsker han som ordfører, men håper ikke det kun er på grunn av morsomheter.

– Jeg håper ikke det bare har med flanell og Mozell å gjøre, sier Klungland.

Frps partileder Sylvi Listhaug er svært glad for valgresultatet i Flekkefjord.

– Det er helt formidabelt. Det viser jo at vår ordfører har gjort en fantastisk god jobb de fire siste årene. Han er en folkelig og hyggelig kar, som har gjort en veldig jobb. Han får skryt fra alle kanter, sier Listhaug.

Torbjørn Klungland fikk nasjonal oppmerksomhet da han diskret tok en slurk Mozell mens Erna Solberg ble intervjuet i 2021. Du trenger javascript for å se video. Torbjørn Klungland fikk nasjonal oppmerksomhet da han diskret tok en slurk Mozell mens Erna Solberg ble intervjuet i 2021.

Her ble Fremskrittspartiet størst

I de 20 kommunene Frp gjorde det best i, ligger seks i Møre og Romsdal.

Frp gjør det også svært godt i Agder og Vestland som hver har tre av de største Frp-kommunene.

– Jeg synes det er flott at vi stort sett går fremover i hele linja, sier Listhaug.

I disse kommunene fikk Frp størst oppslutning:

Flekkefjord: 45,5 %

Bamble: 36,6 %

Bjørnafjorden: 35,1 %

Farsund: 33,8 %

Flatanger: 33,8 %

Fremskrittspartiets oppslutning over tid 2003 2007 2011 2015 2019 2023 0 % 10 % 20 % Grafen viser Fremskrittspartiet oppslutning i de siste kommunevalgene, over hele landet samlet. Alle valgresultatene

Måtte gi vekk to plasser

I Flekkefjord fikk Frp 16 mandater til kommunestyret. Men siden partiet bare hadde 14 personer på lista, må de gi vekk to plasser til andre partier.

Høyre og SV får dermed ett ekstra mandat hver.

– Når vi havnet på 14 representanter til dette valget så tenkte vi at det var flott. Da har vi i hvert fall nok, tenkte vi. Men det hadde vi ikke, sier Klungland.

– Resultatet er langt over det de forventet. Men det er også en påminnelse om at det er viktig å ha nok folk på listene. Spesielt når vi har en populær ordfører, som er godt likt i befolkningen, sier Sylvi Listhaug.

Oppslutning i hele landet Type valg Kommunevalg Fylkestingsvalg Alle valgresultatene

Brakvalg i Bamble

Frp fikk 36,6 prosent av stemmene i Bamble i Vestfold og Telemark.

Det er det beste valget et parti har gjort i kommunen på lang tid.

– Det er litt surrealistisk, egentlig. Vi hadde håpet at vi kunne nærme oss 8–9 mandater, så sitter vi igjen med 12. Så det er klart at vi har en jobb å gjøre nå framover og det skal vi klare, sier Frps ordførerkandidat i Bamble i Telemark Jon Pieter Flølo.

Bamble blir derfor den nest største Frp-kommunen i landet.

Vant valget uten toppkandidat

Alta Frp gjorde også et godt valg og fikk 25,1 prosent av stemmene.

Nå ligger det an til et borgerlig flertall i kommunen, men hvem som blir ordførerkandidat er enda ikke klart. Det skal velgerne få bestemme.

Flere av listekandidatene for Frp ønsker ordførerkjedet, blant annet Bengt Rune Strifeldt og Odd Eilert Selvaste Persen.

Strifeldt, som er stortingsrepresentant, sier han er villig til å ta på seg dobbeltrollen.

– Det kommer til å bli krevende, men først og fremst må vi se grunnlaget for et borgerlig flertall. Så skal vi nok løse ordførersituasjonen også.

Selvaste Persen er både uenig i at folket burde få bestemme kandidaten og er kritisk til at Strifeldt ønsker å være både stortingsrepresentant og ordfører.

– Å sitte på Stortinget og være ordfører i Alta skjønner enhver at det ikke lar seg gjøre. Det er akkurat som stormåsen, han bare spiser og spiser, han unner ingen andre noe, sier Selvaste Persen.

Bengt Rune Strifeldt (Frp) håper å kombinere ordførerrollen og rollen som stortingsrepresentant. Foto: Alf Harald Martinsen / NRK

– Ikke forventet

I Konsmo i Lyngdal våknet ekteparet Unni Nilsen Husøy (Frp) og Eivind Arnt Husøy (Ap) opp med ulikt humør i dag.

Ekteparet topper hver sin liste i Lyngdal, med svært forskjellige resultater, men nå kan en av dem bli ordfører.

Fremskrittspartiet gjorde, som i flere kommuner i landet, et kjempevalg i Lyngdal. Partiet fikk hele 32,3 prosent av stemmene.

Det er en økning på 20,9 prosentpoeng fra valget i 2019.

– Jeg hadde trodd at vi skulle øke fordi vi har fått utrolig gode tilbakemeldinger i valgkampen, men at vi skulle gjøre et så stort byks som det var ikke forventet, sier Unni Nilsen Husøy.

Ektemannens Arbeiderparti gjorde et dårligere valg med 10,5 prosent. Dermed var ikke stemningen på topp i går kveld.

– Det var ikke den store dialogen da vi kom hjem, men jeg tror vi bare måtte ta ting innover oss. Så vi satt i hver vår krok, ler Unni.