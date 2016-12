Alle elsker hennes rollekarakter Hjertrud. Iselin Skjævesland Shumba opplever en enorm pågang fra barn og unge. Går hun forbi en barneskole, kommer hun knapt videre fordi barna flokker seg om henne.

I Snøfall har Hjertrud de varmeste klemmene og de beste bollene. Hun åpner hjemmet sitt og tar vare på og trøster foreldreløse Selma når bestefaren hennes, julenissen, forsvinner.

– Det er ganske overveldende og helt fantastisk. Man kan ikke forestille seg det på forhånd, sier Shumba.

Mange ønsker seg en Hjertrud

Mange tar også kontakt med henne gjennom sosiale medier. En del av dem er barn som ønsker seg en person som Hjertrud i livet sitt.

– Både barn og tenåringer tar kontakt og kommer med sterke historier. Det er barn som er vokst opp i fosterhjem og har hatt det vanskelig og sier at «Alt jeg ønsker meg er en Hjertrud».

– Oppleves det meningsfullt å være skuespiller?

– Det er sinnssykt meningsfullt.

Har ikke ord

Snøfall fenger barn i alle aldre. Her blåser julenissen Julius en julekule, mens barnebarnet Selma og vennene hennes Pil og Frida ser på. Foto: Lena Saugen / NRK

Shuma har fulgt med på Snøfall for å holde seg oppdatert på hva som har skjedd i de forskjellige episodene. Hvis ikke var hun redd for at hun ville røpe seg for alle barna som kontakter henne.

Nå kjenner hun veldig på et ansvar etter rollen.

– Det gjør et enormt inntrykk. Jeg blir redd for å ikke kunne følge opp de som kontakter meg godt nok. Jeg forklarer at jeg forstår dem og at hvis jeg ikke svarer, så er det fordi jeg er veldig opptatt. De blir glade for at jeg svarer dem, og så åpner de seg mer og mer.

Vidar Magnussen, som spiller skurkekarakteren Winter i årets NRK-julekalender, har tidligere fortalt at han får hatmail. Ungene skriker etter ham hvis han henter på skolen og i barnehagen sitter de stille og håper at han går forbi.

Iselin Shumba opplever altså det helt motsatte.

– Jeg har ikke helt de riktige ordene. Barnas reaksjoner er overveldende, sier hun.