Hjelpeorganisasjon vil ikke blande seg i homopolitikk

– Vi ser alvorlig på hets mot alle mennesker. Det er fryktelig å lese om hvordan homofile behandles i Tanzania, sier generalsekretær i Strømmestiftelsen, Kristine Storesletten Sødal.

Bistandsorganisasjonen som har hovedkontor i Kristiansand, driver hjelpearbeid i flere afrikanske land, deriblant Tanzania.

Landet har i flere år vært på listen over land hvor homofile har det verst. Ifølge Amnesty International, straffes homofili hardt. Menn som har sex med menn i det østafrikanske landet kan risikere fra 30 år til livstid i fengsel.

Nylig gikk også landets innenriksminister, Mwigulu Nchemba, ut med en advarsel til hjelpeorganisasjoner som befinner seg i landet. «Hjelpeorganisasjoner som bruker menneskerettigheter som en fasade for å arbeide for homofiles rettigheter, må finne på noe bedre å gjøre», sa ministeren til den statseide avisen Daily News.

Ingen planer om å blande seg inn i politiske saker

Generalsekretær Sødal i Strømmestiftelsen vet at homofile er en utsatt gruppe i Tanzania, men ifølge henne har organisasjonen ingen planer om å blande seg inn i politiske saker som pågår i landet.

– Vårt fokus er å hjelpe de fattigste av de fattige, noe vi gjør ved å hjelpe folk til å få seg en utdannelse eller jobb. Det er dette vi kan og som vi vil bruke vår energi på. Å gå inn i politiske saker, kan føre til at vi ikke for gjort det vi skal gjøre, sierSødal.

Generalsekretær i Strømmestiftelsen, Kristine Storesletten Sødal. Foto: Strømmestiftelsen

– Er det et problem for Strømmestiftelsen at Tanzania har ledere som så til de grader går imot en bestemt gruppe?

– Det skjer veldig mye uheldig i mange av landene vi jobber i, men vi tror ikke det hjelper om vi trekker oss ut. Vi ønsker å være der det er vanskelige omstendigheter, men det betyr ikke at vi går god for tingene som skjer der.

Et vanskelig tema

Sødal innrømmer at tema som abort og homofili kan være ekstra vanskelige å nærme seg for en organisasjon som Strømmestiftelsen.

Dette begrunner hun med at det er et tema som forskjellige land ser veldig ulikt på.

– Mange fattige land har ikke vært med på utviklingen som har skjedd i vestlige land når det gjelder dette. Det gjør at det blir en ekstra dynamikk i denne typen spørsmål, sier hun.

Ifølge Strømmestiftelsens egen nettside, bygger organisasjonen sin virksomhet på kristne verdier, men skal være religiøs og politisk nøytral i sitt utviklingsarbeid.

– Vi spør ikke etter bakgrunn, religion eller legning. Vi ønsker å hjelpe de fattigste, sier Sødal.

.