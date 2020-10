Hindret innbruddstyv i å stikke av – etterlyser mer politi

– Jeg tenkte at det var min plikt å stoppe tyven. I ettertid har jeg tenkt at det kunne vært farlig hvis han hadde hatt våpen.

Det sier mannen som med sine egne hender stoppet en innbruddstyv i Flekkefjord i Agder tidlig lørdag morgen. Mannen ønsker å være anonym.

Bildene av basketaket som oppsto er tatt av fastlege og lokalhistoriker Knut Sand Bakken. Han begynner alltid tidlig på jobb, selv på en lørdag.

Klokka fem satt han derfor ved tastaturet på legekontoret og gjorde papirarbeid. Plutselig hørte han et voldsomt bråk og at det singlet i glass på gata nedenfor.

– Jeg gikk ut for å sjekke. Da så jeg at det sto en mann og prøvde å knuse døra og vinduet på Jernia-butikken med en batong, forteller han.

Innbruddstyven i Flekkefjord prøver å komme seg inn i jernvarebutikken i sentrum. Foto: Knut Sand Bakken

Et realt basketak

Knut Sand Bakken er 74 år og torde ikke stoppe den kraftige mannen, men han tok et bilde. Deretter gikk han opp for å ringe politiet.

De var i nabokommunen, men lovte å komme.

Da han gikk ut igjen, hadde en nabo kommet til. Mannen hadde blitt vekket av bråket. De to sto og så på at innbruddstyven romsterte inne i butikken.

– Da han kom ut holdt han et svært kassaapparat i hendene. Han jeg sto sammen med tok bilde, men da ble mannen rasende, forteller 74-åringen.

Tyven slengte fra seg pengeskrinet og gjøv løs på naboen som hadde blitt vekket.

Sand Bakken forteller at det utspilte seg en realt basketak i gatene denne morgenen.

–Jeg vet ikke helt hvor lenge de holdt på, men det var både sparking og biting. Til slutt kom innbruddstyven seg løs.

Kun kort tid etterpå kom han tilbake, trolig for å hente kasseapparatet, men da hadde politiet kommet til stedet.

De pågrep mannen.

Foto: Knut Sand Bakken / NRK

Mener byen er utrygg

Sand Bakken anslår at det tok nesten 40 minutter fra han ringte politiet, til de kom.

Det mener han er for lenge.

– Når du er i den situasjonen som vi var i, blir minuttene lange. Jeg mener politiet har et for stort distrikt. Det skaper utrygghet i byen og lokalsamfunnet, mener han.

Ordfører i Flekkefjord, Torbjørn Klungland (Frp), synes også 40 minutter er for lenge dersom det stemmer.

– Politiets tilstedeværelse er veldig viktig. Jeg mener vi bør ta lærdom av denne hendelsen, og vil ta den opp med politiet som et konkret eksempel på at dette tok for lang tid, sier Klungland.

Ordfører i Flekkefjord, Torbjørn Klungland, synes det tok for lang tid før politiet kom til stedet. Foto: Odd Rømteland / NRK

Lensmann: – Tok ikke for lang tid

Asbjørn Skåland, lensmann i Flekkefjord, er uenig med både Sand Bakken og ordføreren.

Han er usikker på eksakt hvor lang tid det tok, men mener uansett 35–40 minutter er innafor.

– Med den vaktberedskapen vi har tar det ofte såpass før vi er på plass. Samtidig skjønner jeg at dette føles lenge for dem som var involvert i hendelsen, sier Skåland.

Han sier den som stoppet tyven utviste et stort mot, men råder ingen til å gjøre det samme.

– Det kan være farlig. Gjerningsmannen kan ha våpen eller være ruset. Ved å handle sånn som denne mannen gjorde, setter man seg selv i en sårbar situasjon.

Er du enig at Flekkefjord er en utrygg by?

Nei, det føler jeg langt ifra. Flekkefjord er en trygg og god plass å bo, sier Skåland.