Hillary Clintons valgkampsjef kommer til Arendalsuka

Øystein Djupedal er leder for programkomiteen i Arendalsuka. Foto: Pål Tegnander / NRK

– Dette er første gang han er i Europa og gir intervju etter valgkampen i fjor, sier leder for programkomiteen for Arendalsuka, Øystein Djupedal.

John Podesta er en av de sentrale politiske skikkelsene i USA. Han var leder av Hillary Clintons valgkamp, og hans e-post ble hacket under det amerikanske valget, en hendelse som skapte stort oppstyr i USA.

Podesta var i åtte år stabssjef under Bill Clinton og var også en sentral mann for Obama. Djupedal er storfornøyd med å ha hanket inn en så sentral politisk skikkelse.

– Arendalsuka er en veldig viktig arena for politikk og Podesta er utvilsomt et høydepunkt under Arendalsuka 2017 understreker han.

Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Foto: NRK

Hvorfor tapte Hillary valget?

En av tingene John Podesta skal prøve å svare på under Arendalsuka er hvorfor Hillary Clinton tapte valget.

– Han skal fortelle om det amerikanske valget og hva som skjer videre med den amerikanske politikken etter Hillarys nederlag sier Djupedal.

Podesta skal også snakke om miljøpolitikk.

– Han skal også fortelle om fremtiden til amerikansk miljøpolitikk under president Trump og hva som skjer når de nå har trukket seg ut av Paris avtalen sier Djupedal.

Samarbeid hanket inn Podesta

Det er et samarbeid mellom Frederic Hauge i Miljøstiftelsen Bellona og Arendalsukas programkomite som gjort det mulig å få Podesta til Arendal.

– Vi har gjennom Arendalsuka et stort kontaktnett og i dette tilfellet er det Frederic Hauge som har vært kontaktmannen inn mot Podesta. Vi setter stor pris på hjelpen vi har fått av Hauge, sier Djupedal.

Podestas besøk skal dekkes direkte av Urix på NRK. Selve seansen skal foregå i Arendal kulturhus på kvelden den 16. August. Arendalsuka starter 14. august, og det er sjette gang det politiske stevnet arrangeres.

Podesta jobbet både med president Bill Clinton og president Barack Obama. Foto: RON EDMONDS / AP

Fikk gjennomgå av Trump

Nåværende USA-president Donald Trump kritiserte nylig Podesta via sin Twitter-konto. Trump sier det under G20-møtet i Hamburg har vært mye snakk om Podestas rolle i den russiske hackerskandalen i forbindelse med det amerikanske valget, ifølge Aftenposten.

Podestas personlige e-post-konto ble hacket under valgkampen, og Wikileaks spredte meldingene. E-postene handlet blant annet om intern frustrasjon rundt e-post-skandalen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.