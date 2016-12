Hevdet knivstikk skyldtes sykkelulykke

Det var i juli i år at politiet ble varslet om tumulter på Lundsbroa i Kristiansand. Politiet rykket ut til stedet og kom i kontakt med tre unge menn. En av dem stod med en sykkel.

Da mennene ble konfrontert med nødmeldingen, hevdet alle at det kun dreide seg om en sykkelulykke.

Stikkskader

I dommen fra Kristiansand tingrett kommer det imidlertid fram at én av mennene på dette tidspunktet var påført flere alvorlige stikkskader. Mannen hadde stikkskade gjennom høyre øre, på høyre tommel og i magen.

Det var mørkt på stedet og mannen skjulte skadene med ei skinnjakke.

Offeret forklarte i retten at han løy om hendelsen fordi han ønsket selv å ordne opp med gjerningsmannen.

I Marviksveien blødde knivofferet imidlertid så mye at en kamerat ringte 110-sentralen. Det ble sendt en ambulanse til stedet.

Stusset på skadene

Ambulansefolkene fikk imidlertid ikke skadene til å stemme overens med skader som oppstår når man havner i en sykkelulykke. Politiet ble derfor tilkalt igjen.

På nytt fastholdt mennene at skadene skyldtes en ulykke.

Etter å ha tenkt seg om, bestemte knivofferet seg likevel for å anmelde forholdet.

Han fryktet for at en hevnaksjon ville kunne ødelegge for hans framtid i Norge, står det i dommen. Mannen og kameraten ble avhørt av politiet.

Ville trekke anmeldelsen

I november i år oppsøkte de to politiet på nytt. Da ønsket knivofferet å trekke anmeldelse fordi han hadde blitt venner igjen med gjerningsmannen. Anmodningen ble ikke tatt til følge på grunn av sakens alvor.

Den nå dømte 19-åringen har hele tiden nektet straffskyld, men retten festet ikke lit til tiltaltes forklaring.

I skjerpende retning legger dommerne vekt på at det er brukt kniv og at offeret måtte sy 18 sting.

– Skadepotensialet var stort. Det var bare tilfeldigheter som medførte at ikke fornærmede ble påført mer alvorlige skader, skriver tingrettsdommer Torje Torjesen.

Det er ennå ikke kjent om dommen ankes til lagmannsretten.