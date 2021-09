Mandag ble målet om å samle inn 50.000 kroner nådd.

– Det er veldig gøy, det er jo noe man ikke opplever hver dag, sier Herman.

Da Herman var seks år startet han å samle inn flasker for å hjelpe barn med albinisme i Tanzania. Da han så hvordan barna ble behandlet bestemte han seg for å starte innsamling. Han har pantet tusenvis av flasker. Etter at NRK fortalte historien om Herman har folk fra hele Norge tatt kontakt for å bidra.

Rørende

– At en gutt på alder med min sønn har satt i gang dette smelter et mammahjerte, sier Tone Mette Andersen fra Byglandsfjord.

Hun er én av mange som har sendt penger til Herman.

– Da jeg så Herman på TV og bilder av gutter og jenter med albinisme, begynte jeg å grine, sier Andersen.

Mamma Elsa Marit Aandstad Knutsen er stolt over sønnen og måtte gjøre grep da mange tok kontakt.

– Jeg har vært nødt til å opprette Vipps på hans nummer, sier hun.

Der har det så langt kommet inn 6000 kroner.

– Han blir stolt, glad og overrasket over at det stadig kommer penger inn på konto. Folk vi ikke aner hvem er, har ringt og spurt om de kan vipse en hundrelapp, sier moren.

Albinisme i Afrika Albinisme er mer vanlig i Afrika enn i resten av verden. Det er en medfødt genetisk tilstand som fører til at kroppen ikke produserer nok melanin, et pigment som beskytter huden mot de farlige solstrålene, og gir huden farge. Offer for menneskejakt I store deler av Afrika er det livsfarlig å ha albinisme. Det skyldes overtro. Menneskejegere leter etter mennesker med albinisme for å kutte av dem kroppsdeler som selges for flere hundre tusen kroner som «lykkeamuletter». De er også under stor risiko for overgrep og drap. Lever bak murer Det finnes mange senter for akfrikanere med albinisme. Mange familier ser seg nødt til å sende barna sine dit for beskyttelse. Ifølge FN er disse sentrene blitt mer som fengsler enn trygge hjem.

Har nytt mål

I tre år har 9-åringen pantet flasker for å samle inn penger.

– Jeg går mest på besøk til folk og henter flasker, og så tar jeg også med meg de jeg finner på veien. I tillegg kommer folk hjem til oss og leverer. Da sier jeg tusen takk!

Selv om målet er nådd har han ingen plan om å slutte.

– Det nye målet mitt er å samle inn 100.000 kroner før jeg fyller 15 år, sier han.

Nå håper moren at sønnen kan være et forbilde for andre.

– Jeg håper dette kan gi inspirasjon til andre barn, og at de ser at barn kan hjelpe barn, sier hun.

Det er disse Herman vil hjelpe.

Josephine er et av flere barn med albinisme som går på en skolen i Kabanga i Tanzania. Foto: Christine Præsttun

Herman vil at pengene skal gå til skoler og bygninger der barn med albinisme kan være trygge.