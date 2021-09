– En dag på hytta hadde jeg mista en tann. Dagen etter kom tannfeen med penger. Da sa jeg til mamma at jeg ville gi dem til barn med albinisme.

Herman Knutsen (9) forteller hvordan det hele startet.

I tre år har han samlet inn penger til en sak som befinner seg veldig langt fra hans egen hverdag hjemme i Kristiansand.

– Da jeg hørte om barn med albinisme som blir jakta på i Afrika, fant jeg ut at jeg ville hjelpe, sier 9-åringen.

Til nå har Herman pantet flasker for titusenvis av kroner. Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Det er helt forferdelig

Gjennom et bistandsprosjekt i Tanzania som er støttet av en lokal gjeng hjemme i Greipstad i Kristiansand, har Herman fått kunnskap om albinisme.

– Barn med albinisme er hvite i huden og tåler ikke så mye sol. Mens de andre som er født i Afrika er mørke.

NRK har tidligere skrevet om hvilke grusomheter albinoer i Tanzania blir utsatt for. Om en makaber industri der blod og organer fra albinoer brukes i svart magi.

– De får kuttet av kroppsdeler fordi folk tror at de er magiske og vil få penger for dem. Det er ikke greit, det er helt forferdelig, sier Herman alvorlig.

Josephine er et av flere barn med albinisme som går på en skolen i Kabanga i Tanzania. Foto: Christine Præsttun

Panter flasker

Derfor har han i tre år samlet inn flasker.

– Jeg går mest på besøk til folk og henter flasker, og så tar jeg også med meg hvis jeg finner noen på veien. I tillegg kommer folk også hjem til oss og leverer, da sier jeg tusen takk!

Og det har det blitt penger av.

– Flere tusen! Til sammen har jeg samlet inn 40 000 kroner. Det er ikke så mange på 9 år som har greid det, sier han fornøyd.

Herman vil at pengene skal gå til skoler og bygninger der barn med albinisme kan være trygge.

– Hvis de får et trygt sted å være så er det ikke sikkert at folk kommer inn der for å gjøre dumme ting med dem, sier han.

NRK har tidligere skrevet om hvilke grusomheter albinoer i Tanzania blir utsatt for. 27 år gamle Elizabeth Imkei i Tanzania, fikk armen kappet av. Foto: Christine Præsttun

Imponert over innsatsen

SOS-barnebyer Norge har flere barn med albinisme i sine hjelpeprogrammer. Barn som har opplevd å bli forfulgt og forsøkt kidnappet på grunn av hudfargen.

De synes det er flott at Herman setter søkelyset på problemet.

– Det er en imponerende innsats av Herman, og virkelig flott at han engasjerer for mennesker som har en tøff hverdag i Tanzania. Det er et land med utbredt fattigdom, og barn og voksne med albinisme har det ekstra vanskelig, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer i Norge.

Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer i Norge, sier at barn med albinisme opplever ofte brudd på sine rettigheter, og blir utsatt stigmatisering, diskriminering og sosial utestengelse. Foto: SOS Barnebyer

Skal fortsette å pante

Mor til Herman, Elsa Marit Aandstad Knutsen, kan fortelle at sønnen holder nøye telling med pengene.

– Han teller og teller og passer godt på pengene, men nå er det blitt såpass mange tusen at vi må sette dem inn på konto.

Selv om Herman allerede har gjort en solid innsats for barna med albinisme, har han ikke tenkt å gi seg med det første.

– Jeg synes det er viktig fordi alle er forskjellige, men man trenger ikke å plage hverandre fordi om, er konklusjonen fra 9-åringen.

Målet hans nå er å bikke i hvert fall 50 000 kroner.