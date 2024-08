Her triller matbutikken av gårde: – Tyngre enn forventet

- Bortelid Mat i Åseral ble flyttet rundt 80 meter på lift mandag kveld.

- Butikken ble flyttet for å gi plass til et nytt sentrumsbygg.

- Butikken ble tømt for varer forrige lørdag og en midlertidig butikk ble åpnet tirsdag.

- Lokale frivillige har hjulpet med å ta ned hyller, spikre paller og sette opp igjen varene i den midlertidige butikken.

- Flyttingen ble utført av selskapet Mammoet, og gikk stort sett etter planen, selv om bygget var tyngre enn forventet.

- Det nye sentrumsbygget skal stå ferdig om et år, og Bortelid Mat skal være i bruk igjen som matbutikk til høstferien.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.