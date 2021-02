Her må du bruke munnbind i vinterferien

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har sett hvordan små lokalsamfunn kan bli lammet av muterte virus på veldig kort tid. Vi vil ikke ha smitte her, sier ordfører Jon Rolf Næss (Ap) i Bykle kommune.

I fjellbygda Hovden i Agder tyvedobles gjerne antall innbyggere i vinterferien. Da blir det opp mot 20 000 mennesker.

Kommunen innfører derfor påbud om munnbind. Det gjelder på steder der det samles mange folk innendørs.

Dette gjelder fra torsdag denne uka.

Fra før har Geilo og Hemsedal valgt samme strategi.

Ordfører Jon Rolf Næss i Bykle kommune ønsker hyttegjester varmt velkommen, men oppfordrer til bruk av munnbind. De vil følge opp påbudet. Foto: privat

Munnbind på skibussen

Geilo innførte påbud om munnbind i januar.

Ifølge kommunens hjemmeside, gjelder det hvis man ikke kan holde en meters avstand på serveringssteder og i butikker. Samt i fellesområder innendørs og i lokaler med ulike typer aktiviteter.

Det gjelder ikke for dem som utøver fysisk aktivitet.

I Hemsedal er det påbud om munnbind i alle offentlige rom hvor det ikke er mulig å holde 1 meters avstand til og med 15. mars.

På Beitostølen er det påbud om munnbind på skibussen. Det gjelder også i køen til skiheisen dersom det ikke er mulig å holde meteren.

Her på Geilo ble det innført påbud om munnbind allerede i januar. Foto: Gunnar Grimstveit

Mulig munnbind på Oppdal

Oppdal kommune skal torsdag ta stilling til om de skal innføre påbud om munnbind.

Ifølge Adresseavisen er grunnen frykt for mutert virus.

Arnulf Erdal, daglig leder ved Oppdal skisenter, er spent på utfallet av møtet.

– Vi har en tett dialog med kommuneoverlegen. Det viktigste er at folk som føler seg syke ikke går ut. De som kommer fra områder med smitte, bør også bruke munnbind, mener Erdal.

Skisenteret følger interne regler i forhold til køsystem og kohorter.

Erdal synes folk er flinke til å følge de.

Han tror ikke at et pålegg om munnbind vil by på store utfordringer for skisenteret med en makskapasitet på 6800 personer daglig.

– På de beste lørdagene i år har vi hatt oppimot 3500 gjester så kapasiteten er god.

Her på Oppdal kan det bli påbud om munnbind. Kommunestyret i kommunen tar stilling til påbud om munnbind torsdag. Foto: Oppdal skisenter /

Ikke påbud i Trysil

Skistar Trysil er Norges største skidestinasjon med 31 heiser og 68 nedfarter.

De anbefaler at gjester bruker munnbind i skiutleie og sportsbutikker, men har ikke innført noe påbud.

– Heisene er tilrettelagt slik at gjester kan holde meteren. Vi har også redusert kapasiteten på stolheiser og T-kroker, opplyser driftssjef Jan Lindstad.

I en normalsesong besøker gjerne mellom 8000 og 12 000 personer skisenteret daglig. I år regner de med mellom 5000 og 7000 gjester.

Folk fra Sverige, Danmark og England uteblir på grunn av innreiseforbudet.

Slik forholder skistedene seg til munnbind: Ekspandér faktaboks Har ulike påbud om munnbind: Hovden

Hemsedal

Geilo

Beitostølen Steder som følger nasjonale retningslinjer og ikke har påbud om munnbind: Oppdal, tar stilling til påbud om munnbind torsdag.

Trysil

Hafjell

Norefjell

Kvitfjell

Sjusjøen

Narvikfjellet skisenter

Strandafjellet skisenter

Sirdal

En fast person bør handle

Ordfører i Bykle, Jon Rolf Næss, er bekymret for mutert virus.

– Med så mange mennesker i en liten fjellbygd blir det fort veldig tett på samlingssteder som butikker og kjøpesenter, sier han.

Ordføreren råder vinterferieturistene til følgende tiltak:

– Send en fast person fra hver husstand til butikken og velg tidspunkt der det ikke er kø. Butikkene har ekstra lange åpningstider på grunn av korona.

Agder er et av fylkene i landet med høyest smittetrykk nå. Valle, nabokommunen til Bykle, innfører ikke påbud om munnbind.

– Vi forholder oss til sentrale retningslinjer. Avstand og håndvask er det viktigste, sier ordfører Steinar Kyrvestad (Sp).

Butikkansatt ved Coop i Bykle, Lars Rysstad, er glad for munnbindpåbudet. – Vi ser ofte at folk glemmer det hvis de er travle så et påbud er bra, sier han. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Redusert tilbud i byene

Byer er også populære reisemål i vinterferien, men der må man regne med at tilbudet ikke er som før.

I Oslo er mange innendørs attraksjoner stengt.

Frammuseet holder stengt til 27. mars. Teknisk museum håper på å åpne snart.

– Kommunen bestemte onsdag å forlenge restriksjonene på slike attraksjoner. Vi håper på en snarlig åpning, men vet det kan ta tid, sier administrasjonssjef Anne Marit Karlsen.

Attraksjoner utendørs, som Akershus festning, Roseslottet og Vigelandsparken er åpne.

I Bergen er Akvariet foreløpig stengt, men det kan bli endret.

– Vi håper å åpne igjen mandag 22. februar, sier salgs – og markedssjef Veline Høyland.

De har ikke påbud om munnbind, men har blant annet begrenset antall gjester innendørs og på de ulike foringene.

I Stavanger er byens mye besøkte oljemuseum fortsatt åpent alle dager i uka. Men det kan være visse begrensninger på museet.

Her er Nakstads vinterferieråd

Akvariet i Bergen krysser fingrene for at de får holde oppe i vinterferien. Bildet er tatt før korona. Foto: Akvariet