Her leter han etter gjedda

Flere er bekymret for at en gjeddebestand skal ha etablert seg i Byglandsfjorden. Fiskebiolog Arne Vethne lette i dag etter gjedda med et redskap som bedøver fisk.

– Katastrofe

Vethe dro på seg utstyret og gikk ut i innsjøen for å finne ut om gjedda hadde noen slektninger som fortsatt svømmer rundt.

– Et ørretvassdag er jo alltid attraktivt. Her i Byglandsfjord er jo også bleka. Dette er den eneste innsjøen hvor bleka finnes. Kommer gjedda her er det en katastrofe for bleka- og ørretfisket.

Vethe har ansvaret for Otravassdraget som renner gjennom Setesdal.

Denne gjedda ble fanget i Hovdalsvatnet i Frosta kommune. Foto: Privat

Men fiskebiologen har ikke noen fiskelykke i dag.

– Her var det ikke verken ørret eller bleke, sier Vethe.

Har ikke tro på gjedda

Vethe tror egentlig ikke det er noen gjedde i vannet. Men ingen vet hvordan den døde gjedda havnet ved strandkanten i mai i år.

– Jeg tror ikke det er gjedde i vannet. Jeg håper ingen er så gale at de har sluppet ut store gjedder, forteller Vethe.



Også fylkesmannens miljøavdeling søker etter spor etter gjedda, men heller ikke der har de noe som tyder på noen gjedde-invasjon.



Gjedda ble funnet i sørenden av Byglandsfjorden, og utenfor Coop-butikken tviler folk på at det virkelig er noe gjedde i Byglandsfjorden.

– Nei jeg tror ikke det er gjedde der. Jeg tror det er en skøyer som vil lage litt sensasjon. Han har fått tak ei gjedde og lagt den der, sier tidligere ordfører Sigbjørn Hoverak.