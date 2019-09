– Dette er helt ekstremt, sier distriktsleder i Vest-Agder Trygg Trafikk, Ole Rath.

Videoen viser en mann som kjører midt i den godt trafikkerte veien i sørlandsbyen. Senere kjørte han også på rødt lys, rett foran en fotgjenger.

– Det er ikke lov til å kjøre mer enn 20 km/t. Her ser vi at han ligger langt over dette. Det er heller ikke lov å kjøre på rødt. Her er det flere brudd, sier Rath.

Trygg Trafikk ber nå elektronikkbransjen slutte å selge elektriske sparkesykler og skateboard som går fortere enn maksgrensen.

Disse brukes ofterere i trafikken og utgjør en stor risiko, mener organisasjonen.

– Jeg har også sett små barn nede i 6-7-8 års alderen ute på det samme, og da har de ikke kontroll. Jeg vil fraråde på det sterkeste å selge dem. Vi trenger ikke fremkomstmidler som er ulovlige, sier Rath.

Distriktsleder i Vest-Agder Trygg Trafikk, Ole Rath, mener butikker må slutte å selge el-kjøretøy som er ulovlig å bruke. Foto: NRK

Vil ikke kommentere

Elektronikkbutikken Elefun i Grimstad er en av flere butikker i landet, som selger elektriske skateboard.

I en video på selskapets YouTube-kanal blir produktet beskrevet som et praktisk fremkomstmiddel. Samtidig skriver selskapet at produktet er ulovlig i bruk på norske veier.

– Vi ønsker ikke å kommentere dette gjennom media. Dersom Trygg Trafikk ønsker informasjon eller diskusjon angående våre produkter eller tjenester er de hjertelig velkomne til å kontakte oss direkte, skriver daglig leder Roger Mo hos Elefun.

Etter at NRK tok kontakt med butikken er videoen fjernet.

– Videoen det refereres til er laget av en tidligere ansatt og er nå fjernet for å unngå misforståelser, skriver Mo.

RØDT: Her kjører mannen på rødt lys med el-skateboard. Foto: Pål Tegnander / NRK

Mange ulykker

Det skjer årlig over 200 ulykker med elektriske kjøretøy, ifølge tall fra Trygg Trafikk. De mener samtidig at det er store mørketall.

Særlig unge brukere et utsatt for ulykker, ifølge organisasjonen,

– De prøver å unnskylde seg med at det er opp til enhver å bruke det. Hvor ligger moralen i dette?, spør distriktslederen i Trygg Trafikk.

Emil Obrestad og tre medstudenter lagde et elektronisk longboard i sin bacheloroppgave ved Universitetet i Agder. Også han advarer sterkt mot høy fart på et el-skateboard.

– Det er alltid noen som utfordrer grensene uansett. Det kan være farlig dersom du setter opp farten for mye. Du kommer over en grense der du ikke har kontroll. Det kan være farlig for deg selv og andre, sier han.

– Jeg mener det ikke er etisk riktig å selge de. Selv om det ikke er ulovlig å selge er det ulovlig å bruke. De burde ikke ha vært solgt, mener Obrestad.