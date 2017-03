Lørdag og søndag ventes varmere luft og mye sol på Sørlandet.

– Søndag blir det nordvestlig vind, med lite skyer og jeg tror vi skal sprenge 15-grensa flere steder i lavlandet, sier statsmeteorolog Jon Smits.

I Kristiansand er våren i full gang, og krokusen står i blomst helt nede ved bryggekanten. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Dermed ligger det an til en fin utehelg for sørlendinger flest. De som ikke vil nyte blomster, knopper og bryggesleng, kan søke seg til vidstrakte hvite vidder. Uansett bør man benytte anledningen og komme seg til fjells, Med kalde netter og snøfall den siste uka er det stor sannsynlighet for drømmeforhold én og en halv til tre timer inn fra kysten. Husk solfaktor.

Brokke

En halv meter snø og kalde netter gjør snøen i de 40 kilometerne med oppkjørte løyper perfekt for langrennsturer.

Bortelid

– Det er kommet godt med snø i løpet av uka som har gått. Det ser ut til å bli en fantastisk helg. Det er meldt fint vær og vi arrangerer «Ski extreme» med hoppkonkurranser i finværet, sier Lasse Liestøl.

De som vil gå langtur på ski kan benytte seg av et løypenett med 110 kilometer oppkjørte løyper.

Skitrekket kan brukes for å komme seg opp i høyden og så gå langrennsløypene ned igjen.

Sirdal

– Det er fantastiske forhold i bakken. Vi har fått en halv meter snø den siste uka og det har vært kaldt. Det er litt sånn nå at endelig er vinteren på plass.

Vi har gode langrennsspor både ved skisenteret og egentlig overalt i Sirdal. Det er flotte skøytesport og klassiske spor, sier Tarjei Sporastøyl fra Sirdal skisenter.

Mulighetene for å få med seg en solnedgang vil trolig vær til stede i helgen.

Hovden

– Det er helt suverene forhold på Hovden. Kaldt om nettene og forholdsvis mildt på dagene, så det blir faste og fine forhold på morgenen, og litt mykere ut på dagen. Her har man alle typer vinter. Nå er det sol og skyfri himmel, og det er mønsteret for helgen også. En tur til Hovden gir garantert gode opplevelser, sier Sture Pilegård på Hovden skisenter.

– Trikkeskinner, sol frå skyfri himmel og vindstille. Kan ein ønske seg meir, spør fjellbyenhovden på Instagram.

Gautefall

– Det er masse snø både i slalåmbakken og i terrenget, så det er fantastiske skiforhold på Gautefall nå. Sol og blå himmel vil gi en knallfin skihelg. Heiser og løypemaskiner går for fullt, sier Bjørn Halvor Roaldstad.

I terrenget er det 65 centimeter snø og totalt 55 kilometer oppkjørte løyper.

