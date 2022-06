Her blir det sol på sankthansaften

– Det er liten tvil om at Sør- og Østlandet får det aller beste været. Her blir det mest sol og de høyeste temperaturene, forteller statsmeteorolog Marit Berger.

Det aller fineste været kommer først litt utpå dagen.

– Det kan starte litt grått og vått i deler av Sør-Norge. Det blir regn flere steder tidlig på dagen, men når man kommer til ettermiddagen blinker det til, forteller Berger.

Kraftig vind

Det er imidlertid en strek i regningen. Kraftig vind fra sørvest kan sette en stopper for sankthansbål flere steder i Sør-Norge.

– Vestlandet får den kraftigste vinden. Fra Vestland fylke og nordover langs kysten mot Trøndelag vil det blåse opp mot liten kuling, forteller Berger.

Slinningsbålet i Ålesund var i 2018 Norges største. Høyden var på 36 meter. Foto: Halvard Alvik / NTB

Det kan også bli en del vind i Skagerrak, men langt mindre enn lenger nord i landet.

– Værvinnerne bor litt inn i landet, særlig på Østlandet, sier hun.

Brannsjef Jan Røilid i Kristiansand-regionen brann og redning minner om at det er generelt bålforbud i hele Norge.

– Det er like ulovlig å tenne bål på sankthansaften som alle andre sommerdager.

Han forteller at reglene variere i landet og ber folk sjekke sin kommune. Noen gir generell tillatelse til å tenne bål sankthansaften, mens andre steder må man søke om dispensasjon.

– For å tenne bål er vindforhold en forutsetning. Dessuten må man plassere bålet trygt og ha slukkemidler tilgjengelig, sier Røilid.

Foto: YR.no

Værtapere

Fra Midt-Norge og nordover vil det bli mer grått og vått. Og jo lenger nord man kommer i landet, jo mer vil det preges av regn.

– Det er dessverre nordlige deler av Trøndelag, Nordland, Troms- og Finnmark som får det dårligste været. Her vil det først bli letter etter at feiringen er over, forteller Berger.

Og det er usikkert om det blir noe bål i det hele tatt.

– I dette området vil det blåse sørvestlig liten til stiv kuling, forteller Berger.

Men det er imidlertid ett unntak.

– Øst i Finnmark starter dagen grått, men det blir bedre utover dagen.

Statsmeteorolog Marit Berger. Foto: Meteorologisk institutt

Hetebølge i Europa gir væreffekt

De neste dagen blir det også varmere i store deler av Sør-Norge. Det skyldes et værsystem med lavtrykk over Storbritannia og høytrykk over de baltiske landene.

Det resulterer i at varme luftmasser fra Sør-Europa trekkes nordover. På Østlandet kan det bli maksimumstemperaturer på 27 grader.

– Vi snakker ikke om hetebølge hos oss, men det blir godt varmt, sier Berger.