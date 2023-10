Her ble Torjus (7) funnet - døde av nedkjøling

Torjus Seland (7) fra Lyngdal ble funnet omkommet tirsdag ettermiddag etter at han ble meldt savnet søndag.

– Torjus ble funnet i et skogsterreng øst for Langemyr under en stor stein på en steinhelle, som framstod nærmest som en naturlig gapahuk, sier politistasjonssjef i Mandal Bernt Mushom.

Politiet har nå mottat foreløpig obduksjonsrapport.

– Obdusenten har angitt sannsynlig dødsdato til mandag 16. oktober, 2023. Politiet må avvente endelig obduksjonsrapport og undersøkelser for, om mulig, angi nærmere dødstidspunkt, sier Mushom.

Politiet frigir kart og koordinater fra funnstedet i en pressemelding fredag.

De pårørende til Torjus (7) har sett NRKs bilde fra funnstedet. Gjennom politiet har pårørende uttrykt forståelse for at det blir vist bilder av funnstedet.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Skal evealuere leteaksjon

Hovedrednigssentralen skal nå evaluere leteaksjonen.

- Når det kommer til mer detaljer om redningsaksjonen, så er dette noe vi eventuelt må komme tilbake til, sier Mushom.

- Redningstjenesten forstår at det er et stort informasjonsbehov rundt saken, og vi ønsker å være åpne om det vi kan være åpne om.