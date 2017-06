Hennig-Olsen Is vil rense vannet

Bedriften Hennig-Olsen Is vil etablere et fullskala renseanlegg for prosessvannet i bedriften og slippe det rensede vannet ut i Kristiansandsfjorden. Det sier direktør Paal Hennig-Olsen til NRK. I dag går prosessvannet inn på det kommunale avløpssystemet.