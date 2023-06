Hennig-Olsen fortsetter samarbeidet med Freia

– Vi vil inntil videre opprettholde vårt samarbeid med Freia, skriver administrerende direktør i Hennig-Olsen Is, Paal Hennig-Olsen i en SMS til NRK.

Stadig flere selskaper stopper salget av Freia-produkter i protest mot at Freias morselskap Mondelez som er blant selskapene som står på Ukrainas svarteliste.

Det er selskaper som har fabrikker i Russland og som selger varer der.

Slik bidrar de også med skatt til russiske myndigheter.

Desse selskapa stansar sal av Freia-produkt: Ekspander/minimer faktaboks SAS

Norwegian

Hotellkjeden Strawberry

Den Norske Turistforening (DNT)

SJ Norge

Hotellkjeden Classic Norway Hotels

Noregs Fotballforbund (NFF)

Toppfotball Kvinner

Elkjøp

Hurtigruten

Flyselskapet Norse

Fjord Line Desse vurderer boikott: Travel Retail Norway, som drive taxfreebutikkane i Noreg

Togselskapet Vy

Norgesgruppen

Hennig-Olsen har bestemt seg for å fortsette samarbeidet inntil videre.

Hennig-Olsen Is i Kristiansand har hatt et samarbeid med Freia i over tretti år. På mandag hadde selskapet interne møter om situasjonen.

– Samtidig gjør vi løpende våre egne, grundige vurderinger av saken, skrev Hennig-Olsen i en uttalelse mandag.

Både Norgesgruppen, Coop, Rema og Oda har også valgt å ikke boikotte Freia.

Administrerende direktør Paal Hennig-Olsen mener at det trengs en avklaring på hvordan norske selskaper skal forholde seg til selskaper som er svartelistet av Ukraina. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Vil ha en avklaring

Utenriksdepartementet har kalt inn til et møte om Freia-boikotten onsdag morgen klokken ni. Det skjer etter at en rekke bedrifter har besluttet å boikotte Mondelez, ifølge E24.

– I lys av diskusjonen rundt Freia og deres eier Mondelez har flere næringslivsaktører bedt om et møte for å diskutere hvordan partene i arbeidslivet skal forholde seg til i denne og lignende situasjoner, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet.

Hennig-Olsen mener det må komme en avklaring på hvordan de skal forholde seg til selskaper som er svartelistet av Ukraina.

– Mondelez-saken reiser viktige prinsipielle spørsmål knyttet til norske arbeidsplasser og norske bedrifter, og vi støtter en avklaring gjennom dialog med bransjen og norske myndigheter på hvordan vi som norsk selskap skal forholde oss til selskaper som er svartelistet av Ukraina, skriver Hennig-Olsen Is.