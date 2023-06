Hennig-Olsen fortsetter samarbeidet med Freia

Iskremprodusenten Hennig-Olsen i Kristiansand fortsetter samarbeidet med Freia inntil videre. Det opplyser administrerende direktør i Hennig-Olsen Is, Paal Hennig-Olsen til NRK.

Stadig flere selskaper stopper salget av Freia-produkter i protest mot at Freias morselskap Mondelez ikke har stanset virksomheten i Russland.

Hennig-Olsen Is har hatt et samarbeid med Freia i over tretti år. Iskremprodusenten skrev i en uttalelse mandag at de gjør løpende vurderinger i saken.