Møtet kom i stand etter at det ble avdekket en rekke tilfeller av ulovlig datasnoking i Nav Aust-Agder. Tidligere og nåværende ledere har gjort ulovlige oppslag på sine kolleger.

I forkant av møtet uttalte Norsk Tjenestemannslag (NTL) at de vurderte å politianmelde et grovt tilfelle i Aust-Agder. De ga arbeidsgiver Nav frist til fredag. Dersom ikke Nav gjorde det, ville de selv gjøre det, uttalte tillitsvalgt Harald Langstad til Agderposten.

Etter møtet i dag vil ingen snakke om ultimatumet.

Over 500 ulovlige søk

Det mest alvorlige tilfellet ble avdekket i Nav Grimstad hvor en nå pensjonert leder gjorde over 500 ulovlige oppslag på kolleger fra 1. januar 2014 til 1. september 2017. Dette tilfellet fikk NTL til å gi ledelsen i Nav et ultimatum om politianmeldelse.

Etter dagens møte ble det sendt ut en felles pressemelding, som ikke nevner noe om en eventuell politianmeldelse. Dermed er det ukjent om fagforeningen vil gjøre alvor av sitt ultimatum, noe de heller ikke vil kommentere.



– Nå skal sakene vi kjenner til bli jobbet ferdig med. Det er enighet om å ikke uttale noe mer enn det som står i pressemeldingen, opplyser Harald Langstad.

Tillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag, Harald Langstad. Foto: privat

Jobber sammen

Ifølge pressemeldingen er det full enighet mellom ledelsen i Nav og fagforeningene om at det er nulltoleranse for misbruk av fagsystemene. Nå skal fagforeningene NTL, Avyo, Akademikerne og Unio jobbe sammen for å finne ut av hvordan de skal håndtere slike saker i framtida.

Reaksjonsmønstrene og opplæringen skal bli sett nærmere på, men det står ingenting om konkrete tiltak.

Sju ledere i Nav Aust-Agder har blitt tatt for ulovlig datasnoking i løpet av 2017, og ifølge NTL er det også flere nye saker på bordet hos dem.

– Våre brukere og medarbeidere skal være trygge på at vi behandler informasjonen om dem på forsvarlig måte, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i pressemeldingen.

Vågeng har ikke besvart NRKs henvendelser fredag.