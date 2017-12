Helsetilsynet: – Sykehuset i Kristiansand ga ikke tilstrekkelig helsehjelp

Ansatte ved intensivavdelingen i Kristiansand har gjentatte ganger slått alarm om at kapasiteten på «intensiven» er sprengt. Dette rammet en svært svak pasient i fjor.

Sykehuset sier at det ikke er nok intensivplasser og at pasienten ikke fikk et optimalt overvåkningsnivå på infeksjonsavdelingen.

Sykehuset meldte selv hendelsen inn til Helsetilsynet.

Fylkeslege i Aust- og Vest-Agder, Anne-Sofie Syvertsen. Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Alvorlig

Hendelsen blir karakterisert som alvorlig. Helsetilsynet skriver at sykehusledelsen må prioritere annerledes og at loven om spesialisthelsetjeneste er brutt.

– Problemstillingen har gjentatte ganger blitt tatt opp med sykehusledelsen uten at det har ført til bedre kapasitet, sier fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen til NRK.

Hele 53 avviksmeldinger er vedlagt utredningen til Fylkesmannen.

– Pasienten er nå død. Var hendelsen på sykehuset en medvirkende årsak?

– Det vil jeg verken bekrefte eller avkrefte, sier Syvertsen.

– Det som er viktig for oss, er at sykehuset til enhver tid innretter seg slik at pasienten får best mulig behandling. I dette tilfellet gjorde ikke sykehuset en god nok jobb.

Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus har ikke lest pasientens journal, men sier at dødsfallet ser ut til å ha skjedd uavhengig av hendelsen på sykehuset.

– Det ser ut til å ha skjedd senere, sier Engstrand.

Åpner to ekstra senger

Engstrand sier at sykehuset har jobbet med kapasitetsproblemet på intensivavdelingen i flere år.

– Nå bygger vi ut flere såkalte intermediærsenger. Det er en mellomting mellom en intensiv, godt utrustet og bemannet seng og en vanlig sengepost. Pasienten det handler om, kunne med fordel ha ligget i en intermediær seng.

Engstrand sier at det på lang sikt er viktig å utvide sykehuset i Kristiansand. Et nytt bygg som skal huse både akuttmottak og intensivavdeling skal stå ferdig i 2023.

– Men vi er langt på overtid. Det burde vært ferdig adskillig tidligere.

Fagdirektør Per Engstrand, Sørlandet sykehus HF. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Vil fortsatt ha for liten kapasitet

Fagdirektør Per Engstrand sier det fortsatt vil komme dager hvor sykehuset har mange dårlige pasienter og for liten plass på intensivavdelingen.

– Når det ikke er riktig å sende pasienten til en annen sengepost, må vi vurdere å sende vedkommende eller andre pasienter til sykehuset i Arendal. Er det fullt der også, må vi vurdere sykehus i Vestfold eller Telemark. Det gjør vi regelmessig når det er behov for det.

– Hva tenker du om den alvorlige kritikken fra Fylkeslegen?

– Vi tar dette på fullt alvor. Når det blir brukt ordet uforsvarlig, må vi gjøre noe med dette straks og bruke alle tre sykehusene på Sørlandet. Men på sikt må et nytt akuttbygg på plass, sier Engstrand.

Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen har tillit til at sykehuset nå vil følge opp kritikken.