Tirsdag meldte NRK at den omstridte legen har sagt opp jobben sin ved Sørlandet sykehus, og at han nå fritt kan jobbe i andre deler av helsevesenet.

Nå har Helsetilsynet bestemt seg for å gjøre en ny vurdering.

– Når legen ikke lenger har et kjent ansettelsesforhold, vil dette stille seg annerledes. Vi vil nå vurdere om legens autorisasjon skal suspenderes, sier fagsjef Toril Sagen i Helsetilsynet til NRK.

Suspensjonen kan vare fra seks til tolv måneder.

Legen granskes etter å ha vært involvert i en rekke feiloperasjoner ved Sørlandet sykehus. Flere pasienter har dødd.

Til sammen er det snakk om ti ulike tilsynssaker mot legen.

– Befolkningen bør være bekymret

Frp-politiker Åshild Bruun-Gundersen mener leger automatisk bør bli fratatt lisensen mens de granskes for alvorlige lovbrudd.

Hun synes det er skremmende at dette ikke har skjedd med den aktuelle legen.

– Det bekymrer meg, og det bør bekymre befolkningen, sier stortingsrepresentant Bruun-Gundersen.

Hun mener legen automatisk burde ha mistet lisensen midlertidig da granskingen mot ham startet.

Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp). Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Det samme foreslo hun for Stortinget før sommeren. Det fikk støtte fra SV.

– Det vil alltid skje feil, leger er også mennesker, sier Nicholas Wilkinson (SV).

Han mener likevel at leger som systematisk feilopererer pasienter ikke kan få fortsette i samme jobb.

Partiet fremmet forslaget sammen med Frp før sommeren. Det ble nedstemt.

Feiloperasjonene i Flekkefjord og Kristiansand Ekspandér faktaboks Sørlandet sykehus har hatt flere tilsynssaker mot seg de siste årene.

I Flekkefjord har sykehuset drevet på en uforsvarlig måte, konkluderte Helsetilsynet i 2019.

En av kirurgene ved sykehuset er involvert i syv av sakene der det er konkludert med lovbrudd. Samtidig er han involvert i syv pågående tilsynssaker.

To av de nye tilsynssakene er fra Kristiansand, der legen ble overført etter de mange tilsynssakene i Flekkefjord.

Legen opererte ved sykehuset i elleve år uten å være utdannet ortoped. Det visste ledelsen. Ansatte varslet om legen flere ganger, uten at noe ble gjort.

Helsetilsynet gransker fremdeles denne legen, og han risikerer å miste lisensen.

Flere andre leger i Flekkefjord har også utført operasjoner som har ført til pasientskader de siste årene.

Forslaget kom få måneder etter at NRK avdekket at legen hadde feiloperert også i Kristiansand. Han ble flyttet dit for å starte på spesialiseringen innenfor ortopedi.

Før det hadde han jobbet som ortoped i elleve år i Flekkefjord, uten å ha denne utdannelsen.

– Vi er helt avhengige av tillit til det offentlige helsevesenet. Denne saken viser at den tilliten henger i en tynn tråd, sier Frp-politikeren.

– Et ledelsesansvar

Høyre var ett av partiene som stemte mot forslaget fra Frp og SV.

– Dette er allerede regulert i loven. Helseforetaket skal sikre forsvarlig kompetanse, samtidig som helsepersonell har et eget ansvar, sier Sveinung Stensland (H).

Han er samtidig enig i Bruun-Gundersens kritikk mot Sørlandet sykehus.

– Det er et klart ledelsesansvar. Jeg er ikke redd for å si at foretaket ikke har vist nødvendig aktsomhet. Det er hevet over tvil. Jeg trenger ingen granskingsrapport for å konkludere med det, sier Stensland.

Sørlandet sykehus har fått forelagt kritikken fra Stensland, men ønsker ikke å kommentere det.

– Vi velger å ikke svare på hans utsagn, opplyser kommunikasjonsdirektør ved Sørlandet sykehus Signy Svendsen.

Stortingspolitiker Sveinung Stensland (H). Foto: Erik Waage / Erik Waage

– Fikk operere altfor lenge

Sørlandet sykehus har i flere år blitt varslet om legen. Han fortsatte å operere pasienter frem til januar i år. Da bestemte ledelsen at han ikke lenger skulle behandle pasienter.

Frp-politikeren er kritisk til ledelsen.

– I altfor lang tid fikk han operere pasienter, mener hun.

Ledelsen svarer at de forholder seg til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen i denne saken.

– Både til deres system i slike saker, og deres vurderinger vedrørende tilsynssakene mot den aktuelle legen, sier administrerende direktør Nina Mevold.