Helsesenter uten legelisens

Mannen som ønsket å drive et helsesenter i Sentrumsgården på Tangvall, tapte ankesaken i Agder lagmannsrett. Mannen opplyste ikke at han tidligere er blitt dømt for å ha utnyttet kvinnelige pasienter å fratatt legelisensen, melder Søgne og Songdalen Budstikke.