Helseministeren ble ikke varslet om Andreas Hus-nedleggelse

Mandag kveld vedtok styret i Foreningen for barnepalliasjon (FFB) at Andreas Hus skal legges ned.

Bakgrunnen for nedleggelsen er foreslått kutt i statsstøtte, og det foreningen hevder har vært «et politisk spill» etter NRKs avsløringer.

– Det har vært et trist politisk spill, hvor en såkalt designersofa og helt åpen støtte til et håndballag, ble misbrukt som unnskyldninger, skrev generalsekretær Natasha Pedersen i pressemeldingen.

I den samme pressemeldingen skrev Pedersen at hun hadde vært i dialog med helsedepartementet om nedleggelsen.

Helseministeren tilbakeviser dette.

– Det har ikke vært noen dialog om avvikling av Andreas Hus mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Foreningen for barnepalliasjon. Det er derfor overraskende at de nå legger ned, sier Kjerkol i en epost til NRK.

Pedersen har jobbet for Andreas Hus i mer enn ti år. I januar skulle det nye senteret åpne i Kristiansand. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Utvider granskning av pengebruk

Helsedirektoratet har tidligere varslet granskning av pengebruken i foreningen.

Granskningen er nå utvidet, opplyser direktoratet til NRK.

– Vi har informasjon som gjør at vi har valgt å utvide stedlig kontroll, sier avdelingsdirektør Elise Husum.

Det betyr at de vil gjøre en bredere økonomisk gjennomgang av prosjektets økonomi. Denne kontrollen vil bli utført av Helsedirektoratets internrevisjon

Foreningen ble varslet om dette for fire dager siden.

– Vi er nå i gang med innledende undersøkelser. Utover dette har vi ingen kommentarer, sier Husum.

Andreas Hus ligger på Egsjordene, like ved Kristiansand sentrum. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Kunne fått penger i januar

Andreas Hus, et senter for alvorlig syke og døende barn, skulle åpne dørene for de første familiene i januar.

Til sammen har prosjektet fått 90 millioner kroner fra staten.

Det nye senteret har de siste tre årene fått øremerkede midler. I det foreslåtte budsjettet for neste år er øremerkingen fjernet.

I stedet foreslår regjeringen å samle midlene i en pott som flere aktører kan søke på.

– Det kan fremstå bevisst. FFB har ingen mulighet til å finansiere driften fra nyttår, til en eventuell støtte kommer i august, sa Pedersen i pressemeldingen mandag.

Helsedirektoratet opplyser i en epost til NRK tirsdag at de har som mål å behandle alle søknader om driftsmidler i desember, og at en utbetaling da vil kunne skje tidlig i januar.

– Ordningen som Andreas Hus kan søke på, lyses ut i disse dager med frist 7. desember. Vi lyser ut ordninger seks uker før fristen. Helsedirektoratet tar selvsagt hensyn til tidligere års bevilgninger og resultater når vi vurderer søknader om drift, sier avdelingsdirektør Elise Husum i Helsedirektoratet.