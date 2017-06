Helse Sør-Øst innfører strakstiltak

Helse Sør-Øst innfører strakstiltak for å bedre sikkerheten rundt pasientjournalene, som konsekvens etter at det i mai ble kjent at utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang til sensitiv pasientinformasjon. Datatilsynet undersøker mulige lovbrudd.