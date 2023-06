Helikopter veltet: To personer til sykehus

– Helikopter skal ha tippet bakover i forbindelse med landing, meldte operasjonssentralen hos Agderpolitiet klokken 13.41. To involverte er kjørt til sykehus for videre undersøkelse, får NRK opplyst av politiet.

Ligger i sjøkanten

Det skal ha vært to personer i helikopteret, begge kom seg raskt ut og er lettere skadet.

– Helikopteret ligger i en skråning, nede ved en vannkant, og det ikke snakk om noe flystyrt. Det har veltet etter at det nådde bakken.

Politiet har god kontroll på stedet, ifølge operasjonsleder Audun Eide. Foto: Pål Tegnander / NRK

Det sier politiets operasjonsleder Audun Eide til NRK.

Han opplyser videre at de to ombord i helikopteret ble tatt hånd om av helsepersonell på stedet, og at det ikke er snakk om alvorlige skader.

– Vi har god kontroll på skadestedet, sier Eide.

De to som var i helikopteret er sendt til sykehuset.

Avhører vitner

Eide sier politiet har snakket med flere vitner på stedet, og at teknikere fra politiet snart er på plass for å gjøre undersøkelser der.

– Havarikommisjonen vil også gjøre sine undersøkelser. Men det kan fort ta noen timer før de er på plass, i følge Eide.