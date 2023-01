– Alle er vel lei av å ikke se sola så mye nå, og dette blir den fineste helga så langt i 2023, forteller vakthavende meteorolog hos YR Iselin Skjervagen.

Temperaturer langt over normalen og oppholdsvær er stikkordene for helgeværet over hele landet.

– Sør-Norge blir den store vær-vinneren med tanke på sol, mens Nord-Norge får mildvær og varme, oppsummerer Skjervagen.

Steffen Lund har allerede fått en smakebit på hva helga kan by på. Fredag er han og står slalåm på Hovden i Bykle i Agder.

– Det er -23 grader i bunnen av bakken, men vindstille. På toppen er det faktisk nydelig temperatur og varmende sol, sier han.

Lund har med seg Olav Haugland Øvrevik og Emil Haugland Lund, som er fettere. De setter pris på sola.

– Det er helt sykt, skikkelig påskestemning, sier de.

Fetterne Olav Haugland Øvrevik og Emil Haugland Lund nyter å stå på ski i finværet på Hovden i Bykle i Agder. Foto: Steffen Lund

Sol, men kaldt i fjellet

– Sør-Norge vil få sol allerede fredag, så det blir trolig lange køer mot fjellene, spår meteorolog Skjervagen.

Lørdag vil by på oppholdsvær og lite skyer fra Trøndelag og ned til kysten på Sørlandet.

– Det blir et strålende vær, men med lite skyer kan det bli ganske kaldt i fjellet, sier meteorologen.

Allerede i løpet av natt til fredag sank gradestokken ned til -30 grader på fjellet i Innlandet.

– Man skal ikke se bort ifra at det også kan skje inn mot kveldene og nettene i helga, så man må huske å kle seg godt når man skal på tur, oppfordrer Skjervagen.

Sola vil også titte frem i Sør-Norge søndag, men langs kysten i Sogn og Fjordane og langs vestkysten mot Bergen kan det komme nedbør mot kvelden søndag.

– Hele den dagen blir nesten like fin som lørdag, sier Skjervagen.

Ole Lund tok fri fra jobben fredag for å gå på ski. Her er han på Høgevarde på Norefjell-platået i Viken. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Mildt i nord

Nord-Norge blir truffet av en luftforflytning fra varmere strøk, forteller Skjervagen.

Lørdag vil temperaturen legge seg på plussiden langs kysten i Nordland og Troms, og gradvis synke mot minus lenger inn fra fjordstrøkene.

– Formiddagen byr på noen snø- og sluddbyger, før nedbøren avtar og det blir oppholdsvær.

Til kvelden kan det komme nedbør igjen, også i form av sludd i indre strøk og regn langs kysten.

Det kan by på glatt føre utover søndagen.

– Vi anbefaler å sjekke våre sider for værvarsler, da det potensielt kan bli farevarsel om is, sier Skjervagen.

Normaltemperatur og forventet temperatur 22. januar Ekspandér faktaboks Normaltemperatur 22. januar: Tromsø: -3,2 grader

Alta: -7,6 grader

Brønnøysund: 1 grad

Bergen: 2,5 grader

Ålesund: 3,2 grader

Stavanger: 2,4 grader

Kristiansand: 2,1 grader Forventet temperatur 22. januar 2023: Tromsø: 7 grader

Alta: 3 grader

Brønnøysund: 6 grader

Bergen: 5 grader

Ålesund: 8 grader

Stavanger: 2 grader

Kristiansand: 1 grad

– Dårlig med påfyll av snø

Søndag vil det milde været fortsette i nord. I Troms og Finnmark blir det stort sett oppholdsvær hele dagen, mens det mot kvelden blir noe nedbør i Nordland.

– For de som hadde håpet på påfyll av snø og skivær langs kysten i nord, så tror jeg det blir heller dårlig.

På søndag kan det bli 6–7 plussgrader langs kysten fra Nordland til Finnmark.

22. januar er normaltemperaturen i Tromsø -3,2 grader, mens det førstkommende søndag er ventet hele 7 plussgrader.

– Det er ikke vanlig kost, sier Skjervagen.