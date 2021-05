Hele russekullet i Lindesnes i karantene

– Vi ser at russen har vært veldig mye sammen i helga, og da setter vi hele russekullet i karantene, forteller kommuneoverlege i Lindesnes Viggo Lütcherath.

Hustandsmedlemmene til russen settes i ventekarantene.

– De som har rullet med russen fra fredag til søndag må melde seg for koronateamet, sier Lütcherath.

Andre som har vært sammen med mandalsrussen i helgen bes også om å gå i karantene og ta kontakt med koronateamet.

– Vi er helt avhengige av at folk melder seg, for vi har ikke oversikten over hvem det måtte være, forteller Lütcherath.

Kommuneoverlegen forteller at det etter all sannsynlighet er det britiske muterte viruset det er snakk om. Det er det britiske muterte viruset som stort sett er på Agder nå.

– Var ikke dette vi ønsket oss

Russepresident på Mandal videregående skole, Anders Gundersen forteller at det har vært en hektisk kveld.

– Det har vært veldig mye de siste timene, med å få oversikt og gi beskjeder og svare på spørsmål, forteller han.

Gundersen kaller situasjonen beklagelig, men holder seg positiv.

– Vi er et fint kull, så vi må bare holde sammen og ikke legge skylden på noen.