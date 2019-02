– Å få beskjed midt på natta om at firmaet mitt sto i brann var uvirkelig. Det var bare å hive seg i bilen og kjøre ned, sier Anne Hudalen.

Hun kom fram til industribygget rett før klokken fem natt til fredag. Der ble hun bare stående og se på at livsverket gikk opp i røyk. Bygget som ligger på Akland i Risør var overtent. Lite kunne reddes.

– Vi jobber med dette hver eneste dag så jeg vet selvsagt at vi også kan bli rammet, men det er trist, sier Hudalen.

Skadebegrensningsfirmaet Resolve AS har Risør-kvinnen egenhendig bygget stein på stein siden oppstarten i 1987. I dag omsetter bedriften for 140 millioner kroner og har 130 ansatte.

Anne Hudalen synes det er uvirkelig at hovedkontoret til firmaet hun startet i 1987 har brent ned. Heldigvis har gode naboer allerede tilbudt firmaet å leie lokaler hos dem fram til bygget er gjenreist. Foto: Leif Dalen / NRK

Mange kunder berørt

Nesten hele industribygget på 2000 kvadratmeter bestående av lager, produksjons - og kontorlokaler ble totalskadet. Det knelte sammen. Når stål oppnår 700 grader celsius, bøyer det seg.

Naturlig nok var lageret fullt av ting som allerede er reddet ut fra brann hos kunder fra hele Sør-Norge. Nå gikk også det tapt i brannen.

– Det føles ikke godt i det hele tatt, men brann kan ramme oss alle, sier Hudalen.

Hun er takknemlig for at det ikke gikk menneskeliv tapt. Forsikringen har hun selvsagt i orden. De hadde også back up av serveren så den var kun nede i 2,5 time.

Så mange som 30 brannfolk var involvert i slukkingen av den voldsomme brannen. Foto: Leif Dalen / NRK

Lite kan reddes

Firmaet har I tillegg til hovedkontoret i Risør kontorer i Kristiansand, Skien, Sandefjord og Tønsberg.

– Selv om jeg har tenkt at brann kan ramme oss også, er du ikke forberedt den dagen det skjer. Nå fokuserer vi på at kundene ikke skal bli skadelidende, sier hun.

Cirka 80 prosent av driften dreier seg om skadebegrensning etter brann. De resterende prosentene er knyttet til vaskeri-tjenester.

For fire år siden investerte de 5, 5 millioner kroner i nye maskinpark til vaskeriet. Den har nå gått tapt. Kun kontorfløyen og en seksjon av lagerhallen slapp unna flammene.

Slik ser firmaet til Anne Hudalen ut i dag. Taket har sunket helt sammen etter den voldsomme brannen. Foto: Østre Agder brannvesen

30 brannfolk involvert

Petter Vinje Svendsen, innsatsleder brann i Østre Agder brannvesen, sier det er fire år siden de sist hadde en brann av dette omfanget.

Totalt var 30 brannfolk og seks biler involvert i slokkingen.

– Da vi kom dit var bygget overtent. Vi måtte konsentrere oss om å slokke utvendig og sikre nabobygg, forteller han.

Brannårsaken er foreløpig ikke kjent.