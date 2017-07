Hekta på frisbeegolf? Her er tipsene som gjør deg bedre

– Jeg har spilt frisbeegolf i et halvt års tid, men føler at jeg aldri har fått skikkelig dreisen på det, sier Alexander Simonsen.

Han er en av mange som trener jevnlig på frisbeegolfbanen på Eg i Kristiansand. Da han fikk vite at det ville være mulig å få eksperthjelp, ville han ikke la sjansen gå fra seg.

Alexander Simonsen synes frisbeegolf er en sport det er lett å komme inn i. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

I anledning 20-års jubileet til en av landets eldste frisbeegolfklubber, Kristiansand Frisbeegolfklubb, stilte klubben denne uken med gratis undervisning til alle som hadde lyst til å lære.

– Jeg håper på å få noen tips og å lære noen triks, slik at jeg kan utvikle meg og bli bedre, sier Simonsen.

Alv Espeseth i Kristiansand Frisbeegolfklubb har mange tips som både Simonsen og andre som vil bli bedre i frisbeegolf, kan dra nytte av.

1. Bruk riktig frisbee eller disk

Det er viktig å være klar over at det finnes ulike disker som har forskjellige egenskaper. Skal man kaste kort, bruker man en «putter». For middels lange kast, benytter man en «midrange».

De ulike diskene Du trenger javascript for å se video.

2. Begynn å kast med putter

Espeseth anbefaler nybegynnere til å begynne å kaste med en «putter».

– Den største feilen nybegynnere gjør, er å kjøpe de raskeste og mest stabile diskene. Begynn med en putter. Får du den til å gå rett, er det lett å overføre kasteteknikken til andre disker.

3. «Forehand» for kast som skal gå til høyre på slutten

Det er ulike måter å kaste en disk på. Hvis du vil at disken skal gå til høyre på slutten, bør du som er høyrehendt kaste en forehand. Dette kastet likner på slik du kaster om du skal få en flat stein til å hoppe på vannet.

Forehand Du trenger javascript for å se video.

4. «Backhand» for kast som skal gå til venstre på slutten

Vil du at disken skal gå rett frem, men svinge mot venstre mot slutten, fungerer det å kaste backhand.

Kaste med putter Du trenger javascript for å se video.

5. «Tomahawk» for kast over hindringer på banen

I frisbeegolf kan det være hindringer på banen som man må navigere seg rundt. Havner man bak et tre for eksempel, kan det være nødvendig å vite hvordan man skal få disken over. Det kan man gjøre ved å kaste en tomahawk. Ved et slikt kast går disken mye høyere, men samtidig kan den fort bli påvirket av vinden hvis det blåser en del.

TOMAHAWK Du trenger javascript for å se video.

6. Bruk putter når du skal få disken opp i kurva

Å få disken i kurva er målet med det hele. Når du har kommet nærme nok til å ta det siste kastet for å treffe opp i kurva, er det på tide å ta fram putteren. Den er enklest å treffe med.

PUTTING Du trenger javascript for å se video.

Alexander Simonsen som i løpet av dagen på Eg, har fått mange tips og prøvd seg på en del kast, ser ut til å begynne å få god kontroll på disken. Espeseth skryter av ham og sier at han lærer fort.

Simonsen selv har hodet fullt.

– Jeg har fått mange tips på en gang, så det går litt i surr. Men jeg føler at det begynner å gå riktig vei, sier han.

Alexander Simonsen synes det aller vanskeligste er å finne balansen. I det han skyver disken av gårde, skjærer den fort litt ut til siden. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Hva synes du om dette tilbudet?

– Det er helt strålende. Når du går fra å bare leke deg med dette til å lære teknikk som gjør deg bedre, er det lett å bli hekta. Sånn sett er det litt farlig, hvis du blir alt for hekta altså.

En sport for de fleste

Ifølge frisbeegolf.no, er sporten en av verdens raskest voksende sportsgrener. I Norge er det nå mer enn 60 baner spredt rund om i landet, og antallet øker fra år til år. Samtlige baner er gratis å spille på.

Frisbeegolf passer både for store og små og krever ingen fancy bekledning eller dyrt utstyr. Det har vært arrangert NM i idretten siden 1989.