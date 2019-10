Forrige fredag så ikke situasjonen like lys ut. Da meldte Norges Håndballforbund at Løke hadde pådratt seg en rotskade i menisken i høyre kne.

Onsdag denne uken stod faktisk operasjonssalen klar for Løke, som etter planen skulle opereres i kneet.

Isteden brukte hun onsdagen til løpetur, og dagen etterpå trente hun med herrelaget til Runar

– Jeg er jo overlykkelig. Snakk om å gå fra å være langt nede til å være helt oppe i himmelen, sier Løke til NRK på vei hjem fra fredagens trening med Vipers Kristiansand.

Trodde hun var ute i fem-seks måneder

Sent tirsdag kveld møtte Heidi Løke ortoped Mark Strauss ved helseavdelingen på Olympiatoppen. Han hadde sett bildene og landet på det samme som man hadde gjort i Stavanger.

Problemet var bare at Løke ikke kjente noe vondt i kneet, og hun hadde ingen problemer med å gjennomføre øvelser og vendinger hun ikke hadde klart lørdag morgen i Stavanger.

– Vi mistenkte en meniskskade. Og ut fra bildene tydet det på en operasjon. Jeg hadde holdt av en operasjonssal onsdag til Heidi, sier Strauss til NRK.

En operasjon ville satt Løke ute av spill i rundt fem-seks måneder.

Men før operasjon tas det alltid en klinisk vurdering. Og etter den vurderingen snudde alt.

– Kneet så helt fint ut. Vi gjorde noen tester og alt så bra ut. Vi ble enige om at hun skulle teste kneet på en treningsøkt. Og om hun ikke merket noe, så kansellerte vi operasjonen.

Skaden oppstod i forbindelse med en vridning under en landskamp mellom Norge og Brasil. Håndballforbundet regnet først med at rehabiliteringstiden ville ta opp mot seks måneder.

– Jeg har det ikke så veldig bra, sa en gråtkvalt Heidi Løke til NRK forrige søndag. Foto: Patrick Sten Rowlands / NRK

– Et mirakel

I juni meldte Løke overgang fra Larvik, og signerte kontrakt med håndballklubben Vipers Kristiansand.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad kaller Løkes tilstand et lite mirakel, spådommene tatt i betraktning.

– Skaden vi fryktet ville ta lang tid, var ikke som vi trodde. Heidi har trent et par dager uten å kjenne noe. Forhåpentligvis er hun kampklar ganske snart, sier han til NRK.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad kaller Løkes raske tilbakekomst et lite mirakel. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Han sier at pressemeldingen om skadeomfanget kom for tidlig, men understreker at det viktigste er at Løke er frisk og rask.

Sent tirsdag kveld, etter møtet med Strauss, fullførte Løke en kort halvtimes økt på mølle i tillegg til styrkeøvelser. Onsdag tok hun en lengre løpeøkt og torsdag trente hun med eliteserielaget til Runar på herresiden.

Fredag var hun tilbake til sitt gamle seg på Vipers trening.

– Jeg holdt ikke igjen i dag i det hele tatt. Alt kjennes fint ut. Det er en enorm lettelse. Nå er jeg bare utrolig glad, sier Løke.

Lørdag åpner Vipers mesterliga sesongen mot Ferencvaros på hjemmebane i Kristiansand. Alt tyder på at Løke er spilleklar til den kampen.

Både Løke og Strauss sier at det ikke skal være noe fare med VM for den norske streksspilleren.

– Det er det medisinske apparatet som avgjør, men det ser ganske bra ut, sier Gjekstad.