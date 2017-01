Havnet på taket i elva etter utforkjøring: – Det var svært glatt, sier føreren

Ulykken skjedde nord for Buøya på fylkesvei 201 i Mandal. Politiet fikk melding klokka 10.33 lørdag formiddag.

Bilføreren i 30-årene kjørte av veien i en sving og havnet på taket i vannkanten i Mandalselva. Ifølge politiet skal han ha kommet seg ut av bilen på egen hånd.

Han er nå fraktet til Sørlandet sykehus i Kristiansand. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, men det er ikke snakk om alvorlig skade.

Før han ble fraktet til sykehus forklarte han til politiet at det skal ha vært svært glatt og at det er grunnen til at han kjørte ut.

Ifølge personer NRK har vært i kontakt med på stedet skal det ha vært speilglatt på veien der mannen kjørte ut.

– Det er helt såpeføre her. Han må ha kjørt rett ut i svingen, sier en av dem til NRK.

Politiet opplyser til NRK at de ikke mistenker ruskjøring eller at mannen holdt for høy fart.

En bilberger er nå på stedet og heiser opp bilen som ligger i vannkanten.