Havnet i sjøen under snørydding

En traktor med en mann og en hund kjørte i natt i vannet ved Støperiveien i Arendal. Førerhuset var delvis over vann og redningspersonell fikk de to på land. Føreren var våt og kald, men i god behold. Han ble kjørt til legevakt for sjekk. Les mer.