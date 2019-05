Harry (68) har ikke hatt sykefravær siden han ble lærer i 1974

– Han er sporty, gir gode tips og er den beste læreren, forteller fjerdeklassingen Syer Sayed.

Siden 1974 har Harry Alf Andersen jobbet ved Hunsfoss skole i Vennesla i Vest-Agder. De mange tusen elevene han har undervist, har aldri opplevd at læreren har vært borte fra undervisningen på grunn av sykdom.

– Det er med barna jeg hører hjemme. Så lenge jeg ikke sendes på kurs så har jeg hatt privilegiet av å stå opp frisk hver dag, sier Andersen.

Det er ikke bare hans statistikk i arbeidslivet som er imponerende. Harry er nemlig i svært god form selv om 70-årene nærmer seg.

– Er læreren sprekere enn dere?

– Ja, jeg vil si det, svarer Kristoffer Moi (11) kontant.

HØYTSVEVENDE: Harry følger nøye med på teknikken til Kristoffer Moi når han tar sats. Foto: Håkon Raa / NRK

Imponert statsminister

I Harrys hjemkommune Vennesla er sykefraværet på 7,4 prosent. Hvis hans 45-årige yrkesliv hadde vært som gjennomsnittet, ville hans totale sykefravær tilsvart tre år og tre måneder.

Dette samsvarer med SSBs fraværsstatistikker i undervisningssektoren for fjerde kvartal i 2018. De unike tallene vekker oppsikt hos statsminister Erna Solberg (H).

– Imponerende! Jeg håper Harry kan dele suksessoppskriften sin med andre i arbeidslivet.

IMPONERT: Statsminister Erna Solberg er svært imponert over Harrys unike statistikk. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Selv har ikke hovedpersonen en forklaring til statsministeren.

– For min del har jeg hatt mye flaks. Jeg vet ikke hva hemmeligheten er, men jeg har alltid likt å trene og være ute. Hvis det er medisinen, så har jeg tatt det, sier Harry før han skyter inn:

– Jeg har alltid tatt tran!

BESTE LÆREREN: – Han er så sporty, gir gode tips og er den beste læreren, forteller Syer Sayed (10). Foto: Håkon Raa / NRK

Holde hjulene i gang

Undervisningssektorens sykefravær på 6,2 prosent er noe høyere enn gjennomsnittet for den vanlige arbeidstager som var på 5,8 for fjerde kvartal i 2018, ifølge SSB.

Historien om Harry er dermed musikk i statsministerens ører.

– Å holde seg frisk er bra for den enkelte, men også viktig for å holde hjulene i samfunnet i gang. Skolene, sykehusene og arbeidslivet holdes oppe av mennesker som går på jobb og bidrar.

Nettopp det er Frode Aarøe, rektor ved Hunsfoss skole, enig med statsministeren i.

– Når man kommer på jobb hver eneste dag i 45 år, så blir det mye lettere når det kommer til vikarplanlegging. Det betyr også mye for barna at de har en stabilitet i klasserommet. Han er et forbilde.

ET FORBILDE: - Han er et forbilde på skolen, men også i det frivillige arbeidet innenfor musikk og idrett, noe han fikk Vest-Agders Ildsjelpris for i 2016, sier Aarøe. Foto: Håkon Raa / NRK

Hvis Harry holder seg frisk i noen uker til, kan han skilte med et helt arbeidsliv uten sykefravær. Da er det slutt.

– Etter snart 70 år uten plager, må jeg regne med at det skjer noe snart, men da leverer jeg ikke sykemelding, gliser Harry og refererer til den kommende pensjonisttilværelsen.