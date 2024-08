Har video av apotek-drapet: – Bildene er av dårlig kvalitet

Politiet har videomateriale fra selve drapshandlingen ved et apotek i Arendal 2. april i år.

– Bildene er av dårlig kvalitet, forteller politiadvokat Vanja Bruvoll til NRK.

Videoen av drapet kom fra butikken Corner Outlets sikkerhetskameraer.

Bruvoll forteller at videoen alene ikke viser et godt nok bilde av drapshandlingen, men sammen med andre bevis støtter det opp om politiets hovedhypotese.

Kniv som drapsvåpen

Det var Miriam Daniela Cea (35) som ble drept med kniv utenfor Boots Apotek i Arendal sentrum. En mann 60-årene er siktet i saken.

Politiet har, i tillegg til videoen, funnet andre bevis som knytter den siktede mannen i 60-årene til drapshandlingen.

– Det ble funnet en gjenstand ganske nært åstedet, som inneholder biologiske materialer fra drapsofferet og tiltalte, sier hun.

Politiadvokat Vanja Bruvoll forteller at siktede blir tvangsinnlagt etter rettens kjennelse. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Innlagt på Dikemark

Den siktede ble forrige onsdag overført til tvungen observasjon inntil åtte uker ved regional sikkerhetsavdeling på Dikemark i Asker.

– Retten har avgitt kjennelse på at han skal oppholde seg der inntil åtte uker, sier Bruvoll til NRK.

Etter de åtte ukene skal det bli vurdert om mannen skal bli værende eller tilbake til varetekt.

– Hvis rettspsykiateren mener at han skal være der lenger må politiet be om forlengelse av tingretten. Hvis de mener at åtte uker er nok vil han bli varetektsfengslet frem til en hovedforhandling.

Politisperring ved Boots apotek i Arendal etter Miriam Daniela Cea ble drept med kniv. Foto: Hans Erik Weiby

Leter ikke etter flere

Politiadvokaten forteller at mannen i 60-årene er deres hovedsiktede.

– Hvor sikre er politiet på at dere har riktig mann?

– Vi er såpass sikre at vi ikke leter etter en annen person. Vi har ingen grunn til å tro at det er noen andre som står bak hendelsen, sier Bruvoll til NRK.

Den siktede nekter fortsatt straffskyld. Det har mannens forsvarer uttalt til TV 2.

– Min klient nekter straff. Han sier at han ikke utførte denne handlingen og at han ikke har noe med saken å gjøre, sa forsvareren.