Har vært plaget av tinnitus etter kanonsalutt

52-åringen som nå fortviler over tinnitus og «dotter» i ørene, vil ikke stå fram i media, men vil fortelle sin historie for å forebygge at andre rammes av lignende skader.

Han har anmeldt saluttskytingen til både politi og kommune. Politiet sier at Christianssand Artillerie Compagnie (CAC) har tillatelse til å saluttere. Miljørettet helsevern i Kristiansand kommune har bedt artillerikompaniet om en redegjørelse. Nå skal Forsvarsbyggs avdeling for støy og vibrasjoner foreta målinger.

– Det skar i høyre øre

Historien startet 23. mars i år da 52-åringen var på vei hjem etter en tur på Odderøya. Da han passerte Tresse, gikk det plutselig av et høyt skudd. Christianssand Artillerie Compagnie salutterte i anledning 70-årsjubileet for Tysklandsbrigaden.

Fra nettsiden til Christianssand Artillerie Compagnie. Foto: Skjermdump

Han fikk da en akutt følelse av dotter i øret. Senere kom to nye skudd.

– To døgn senere fikk jeg en tinnitus som jeg har hatt siden, sier han.

– Klar sammenheng

Han har vært til fastlege og ble henvist til spesialist.

Sørlandsparken Øre- Nese- Hals skriver at «det er en klar sammenheng i pasientens plager som oppstod umiddelbart etter at han ble eksponert for kanonskytingen».

Seniorrådgiver Pål Jessen i Norsk forening mot støy skriver at mannen trolig har blitt utsatt for en spissbelastning på 130 desibel-C.

– Faren for hørselsskader ser ut til å øke når en er uforberedt.

Akustiske forhold kan forsterke lyden.

– Har skutt i 25 år

Artillerikompaniet har skutt salutt i snart 25 år uten problemer.

– De som stod 10 meter fra kanonen, opplevde ikke dette som noen fare eller problem, skriver styreleder Janni Alise Juul.

– Vi har vurdert saken sammen med vår sikkerhetsoffiser, skriver compagniesjef Jørn Kildedal i en tekstmelding til NRK.

– Vi ønsker ikke å diskutere eller kommentere dette i det offentlige. CAC forholder seg til DSB, politiets lokale forskrifter, sikkerhetsreglement samt Kristiansand kommune, skriver han.

Avdelingsingeniør Are Vegusdal i Miljørettet helsevern i Kristiansand kommune ber om en redegjørelse fra Christianssands Artillerie Compagnie. Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

– Prinsipielt viktig

Avdelingsingeniør Are Vegusdal i Kristiansand kommune sier at saken har en viktig, prinsipiell side.

– Hvor mye lyd gir en slik kanon, og hvilke rutiner finnes? Er det behov for nye retningslinjer, eller har mannen som ble skadet, bare hatt maksimal uflaks? Vi må forsikre oss om at publikum og tilfeldig forbipasserende ikke skal risikere å få skader.

Forsvarsbygg skal nå rekonstruere situasjonen og gjøre støymålinger.

– Forsvaret tar saken svært alvorlig og vil gjennomgå rutinene for saluttering, sier Vegusdal.

– Vil holde seg unna

I mellomtiden sliter 52-åringen med sine plager.

– Håpet er at øret med tiden blir bra og tinnitusen vil forsvinne. Nå vil jeg forsikre meg om at «svartkruttguttene» ikke er i nærheten når jeg passerer, sier han.