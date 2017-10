Har undersøkt om sikta kvinne sto bak farmoras død

Kvinnen nekter fremdeles å la seg avhøre. I nesten tre uker har den 42 år gamle småbarnsmora sittet i varetekt i kvinnefengselet på Bredtveit i Oslo.

I 2014 ble far til hennes to barn funnet død på et hotellrom i Kristiansand. I 2002 ble hennes egen far funnet død i et badekar i sin egen bolig.

Det kom tidlig frem at arv var et mulig motiv for å skulle ta livet av faren.

Da farmora døde på et omsorgssenter i Kristiansand i 2009, mente familiemedlemmer at dødsfallet ikke var naturlig. Slektninger har tidligere sagt til NRK at de har mistenkt kvinnen for å stå bak.

Tidligere har ikke politiet villet svare på om de har sjekket kvinnen opp mot andre saker.

– Har vurdert etterforskning

Nå bekrefter etterforskningsleder Terje Kaddeberg Skaar at politiet har undersøkt om kvinnen hadde noe å gjøre med farmoras død.

– Vi har vurdert å åpne etterforskning av dette dødsfallet, men har ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for det.

– Utelukker dere at noe kriminelt kan ha skjedd?

– Når vi ikke har funnet grunn til å etterforske dette dødsfallet, så betyr det i praksis det, sier Kaddeberg Skaar.

Han sier politiet bare etterforsker drapet på den tidligere samboeren og faren, og det er heller ikke andre enn farmoras dødsfall som er undersøkt opp mot kvinnen.

En mann i 60-årene ble funnet død på et hotellrom i Dronningens gate i Kristiansand i april 2014. En kvinne i 40-årene er nå siktet for drapet. Foto: Elisabeth Grosvold / NTB scanpix

Arvestrid etter faren

Farens dødsfall ble ikke regnet som mistenkelig, og mannen ble derfor ikke obdusert.

Han eide verdifulle aksjer, og etterlot seg nærmere 13 millioner kroner. I ettertid viste testamentet at hans tre brødre arvet alt. Dattera fikk bare pliktdelsarven på en million kroner.

I tiden etter oppgjøret skal kvinnen ha fremsatt krav om større utbetalinger fra dødsboet og arvingene.

Hun har også lagt ut detaljer rundt arveoppgjøret i sosiale medier. Det har mange i familien reagert negativt på.

Mener forsvarer er inhabil

Politiet venter nå på tingrettens avgjørelse om hvorvidt hennes forsvarer Ole Andreas Thrana er inhabil. Politiet mener de to har et forhold som er av en slik karakter at han ikke kan være hennes forsvarer. Dette har han selv benektet til Fædrelandsvennen.

Politiet har bedt om en rettspsykiatrisk vurdering av kvinnen:

– Rettspsykiaterne gjør sin vurdering uavhengig av om hun vil snakke med dem eller ikke, sier Kaddeberg Skaar.