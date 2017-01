– Vi startet med 6000 registrerte krigsseilere da arkivet ble åpnet for ett år siden. Nå har vi passert 15.000. Det viser at engasjementet er stort, sier Bjørn Tore Rosendahl som er historiker og faglig leder ved Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Stiftelsen Arkivet.

Krigsseilerregisteret er et nettsted hvor alle norske menn og kvinner som seilte i nøytral fart blir registrert. Dette kan være mannskap som seilte for Nortraship, hjemmeflåten, marinen, allierte og nøytrale handelsskip, samt den allierte marine.

Leter i én million dokumenter

I tillegg til de ansatte i Stiftelsen Arkivet har opp mot 70 frivillige fått opplæring i hvordan de skal registrere krigsseilere i nettarkivet.

Ved hjelp av nær én million arkivdokumenter, som nå er registrert i samarbeid med Riksarkivet, kan de finne ut hvem som bidro under andre verdenskrig.

– Det er viktig for oss at dette gjøres grundig og riktig, slik at arkivet blir troverdig. De frivillige gjør en kjempejobb, sier Rosendahl.

Han er glad for engasjementet og at de endelig kan få et fullverdig register. Tidligere har det kun eksistert et register over krigsseilerne som døde.

Arkiv fra 15. oktober 2015: Historien til alle norske krigsseilere skal samles i et nasjonalt register. Til sammen er det snakk om 40 000 historier. Du trenger javascript for å se video. Arkiv fra 15. oktober 2015: Historien til alle norske krigsseilere skal samles i et nasjonalt register. Til sammen er det snakk om 40 000 historier.

Etterlatte blir overrasket

Rosendahl sier de stadig vekk får tilbakemeldinger fra etterlatte som sier de ikke har visst hele sannheten om sine forfedre.

– Mange av krigsseilerne fortalte ikke særlig mye om hva de hadde vært med på da de kom hjem fra krigen. Det fører til at mange etterlatte får seg noen overraskelser når de finner ut hva for eksempel bestefar var med på, sier han.

I skrivende stund er det registrert over 15141 sjøfolk på nettstedet. Rosendahl tror de vil runde 40.000 før alle er registrert.

– Med registeret kan vi både dokumentere og hedre den utrolig viktige innsatsen som sjøfolkene sto for under andre verdenskrig.