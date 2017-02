Har lagt «hemmelegheitene» att i Norge

– Dødballane trur eg blir skrudd på første og bakerste, «that's it». Eg trur ikkje du ser så mange sperretrekk og variantar her nede, som du kjem til å sjå i sesongen, seier Jerv-trenar Arne Sandstø til NRK.

Start, FK Jerv, Bodø/Glimt, Sandnes Ulf, Kongsvinger, Mjøndalen og Strømmen er i Spania på same tid.

– Vi skal ikkje avsløre geniale trekk her, så det held vi hemmeleg. Det tek vi bak lukka dører og stengde treningar heime, seier Jerv-spelar Eirik Haugstad.

– Kva trekk kan det vere?

– Nei, det kan eg ikkje seie. Det er jo hemmeleg, smiler Haugstad.

Mange av Start-spelarane fekk med seg Jerv sin treningskamp mot Kongsvinger torsdag. Foto: Sander Heggheim/NRK

Tett i tett

Dei bur i same leilegheitskompleks, trenar på dei same banene, et i same restaurant og ser kampane til kvarandre.

Det gjer at trenarane er forsiktige med å vise fram for mykje av «hemmelegheitene» dei har på lager.

– Eg trur det er veldig mykje generelt som føregår her. Det er nok mest fokus på korleis spelet ser ut. Det er gøy å vinne. Det hjelper alltid på humøret, seier Sandstø.

Dødballtrekk og taktiske trekk blir heller innvød på treningsbana på Landvik i Grimstad.

– Vi skal klare å finne nokre gode trekk der, inntil Levermyr er bra nok til å trene på. Så det er der vi kjem til å ha lukka treningar, seier Sandstø.

Arne Sandstø på treningsfeltet på La Manga. Foto: Sander Heggheim/NRK

Meiner La Manga-opphaldet har endra seg

Under Jerv sin avgjortkamp mot Kongsvinger torsdag, var det ei rekkje trenarar og spelarar på sidelinja.

Mjøndalen-trenar Vegard Hansen, Bodø/Glimt-trenar Aasmund Bjørkan, Start-trenar Steinar Pedersen, og ikkje minst ei rekkje Start-spelarar følgde oppgjeret.

Ifølgje Sandstø har La Manga-opphaldet endra seg for trenarane dei siste åra.

– Mange trenarar såg andre lag på trening. Vi prata mykje meir saman. Dei siste åra har det endra seg veldig. Det er litt mindre kollegialt. Det er meir kvar si eiga lille borg utan at ein ser for mykje. Så snik ein litt når ein kan. Det er mindre samarbeid no, og litt meir krig, seier han.

Jerv-trenaren fekk sjølv med seg Bodø/Glimt sin treningskamp mot russiske CSKA Moskva laurdag ettermiddag.

– Ein kan sjå etter styrker og svakheter på spelarane individuelt, og kva dei gjer spesielt, slik at vi kan gje våre spelarar tilbakemelding om kva dei møter. Det kan og vere spesielle pressvariantar. Det er viktig sjå kva vi møter, sjølv om vi ser video før seriekampane, seier han.

La Manga-magasinet DEL2 Du trenger javascript for å se video.