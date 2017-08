Har fantasert om å bli statsminister i Norge

Det er en duggfrisk morgen på Homstean i Vennesla.



Vi møter Kjell Ingolf Ropstad i familiens jaktterreng.

Det er her inne i skogen at 32-åringen kan slappe helt av, langt borte fra jobben som stortingsrepresentant og nestleder i Kristelig Folkeparti.

– Når du må legge vekk telefonen og være helt stille, så får du en helt annen mulighet til å kunne reflektere og tenke, sier Ropstad, vel vitende om at politikken krever at du er til stede i Oslo når det skjer viktige politiske hendelser.

Kjell Ingolf Ropstad slapper av når han kan drive jakt i skogen. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Statsbudsjettet kommer akkurat når elgjakta starter, så det har hendt at jeg har måttet være i Oslo samtidig som jakta begynner, og det er ikke en god følelse, sier en lattermild Ropstad.

Verdidebatten engasjerer

Varmen fra bålet trengs ikke i dag, men kaffepausen med bålkos gir rom for refleksjoner.

Og den norske verdidebatten engasjerer.

– For meg er utgangspunktet det kristne menneskesynet som er ufattelig radikalt og som sier at alle mennesker har den samme verdien. Og da forplikter det gjennom nestekjærlighet å hjelpe de som trenger det mest. Og forvalteransvaret handler om å ta vare på skaperverket og forvalte ressursene på best mulig måte, sier Ropstad.

Og her inne på heia, blant lyng og vannliljer, innrømmer Kjell Ingolf Ropstad at han har fantasert om å bli statsminister.

– Ja, og følelsen er ikke nødvendigvis bare god, sier han med et smil om munnen.

– Men du har tenkt på det og drømt om det?

– Jeg har tenkt på det ja. Jeg ville ha løyet hvis jeg hadde sagt noe annet.

Foto: NRK

Noen korte spørsmål og svar

►Er kontantstøtte til foreldre som velger å droppe barnehagen og ha barna hjemme, helt uproblematisk?

Nei, men det er ikke kontantstøtten som er problemet og valgfriheten er viktigere.

►Ja eller nei til pelsdyrdrift?

Ja.

►Aust-Agder har 15 kommuner. Hvor mange bør det være?

Det er litt det samme og jeg tror ikke det er det vi må legge inn trykk på nå.

►Skattelette eller skatteøkning?

Cirka som i dag.

►Gir du til tiggere?

Nei, ikke penger.

►Hva er den viktigste saken for Sørlandet de neste fire årene?

Fullt trykk på samferdsel, både på vei og jernbane.

►Ja eller nei til vannscooter?

Ja.

Utydelige i valgkampen?

Kjell Ingolf Ropstad ønsker ikke nå å si hvem KrF vil samarbeide med etter valget. Valgresultatet avgjør, sier han. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Kristelig Folkeparti har fått kjeft for å være for utydelig i denne valgkampen.

Og mange ønsker svar på hvor partiet går etter valget i september, til høyre eller til venstre?

– Jeg kan forstå at folk gjerne vil ha svar på alt, men det er nå en gang sånn at vi må la velgerne få lov til å avgjøre og vise fordelingen på de ulike partiene før vi kan trekke alle konklusjoner. Og derfor må vi be om forståelse for at vi nå er mest opptatt av å flagge KrFs politikk, også får vi gjøre opp status etter valget, sier Ropstad.