Håpet på 90

På studentenes egen valgvake på Østsia i Kristiansand håpet de i sine villestre drømmer på 90 besøkende. Det er rundt 200 mennesker, og det er ikke et ledig bord. – Dette viser at ungdom er interessert i politikk. Dette er mange flere enn det som møtte opp under USA-valget, sier barsjef Henrik Sandbakken.