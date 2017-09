Etter et besøk til Torsby skitunnel i Sverige kom byggmestrene Thor Daniel Aas, Olav Abel og Svein Haugebo opp med planene om skitunnel i Vegusdal. Her vil de bygge to skiløyper på 1000 meter og 400 meter. Med en stigning opp til 34 høydemeter.

Stabile forhold

– Vi ønsker en skitunnel fordi skiidretten på Sørlandet fortjener et sted der man gå på stabile forhold litt lenger enn de periodene værgudene tillater oss. I tillegg er vi samfunnsengasjerte og ønsker å hjelpe en innlandsbygd som sliter litt med folketallet, sier Olav Abel.

Slik ser arkitektene for seg innsiden av skitunellen. Foto: BGM arkitekter

De drømmer om at bygget på 50 000 kubikkmeter, som må fryses ned til minus 3 - 6 grader, skal glede både aktive skigåere og turgåere.

– Det er kanskje en vanvittig idé. Men vi er tre erfarne byggmestere og har med oss flere på laget. Det lokale idrettsslaget vil være viktige i prosessen. Det skal bli optimale forhold for skiskyttere og langrennsløpere, sier Thor Daniel Aas.



Skitunnelen skal være 1,5 kilometer og bygges i korteis massivtre oppå bakken. Tunellen skal ha noen glassflater slik at man får noe av naturen inn i tunnelen. I tillegg ønsker de å bygge en skytebane på 25 x 60 meter med ti skiver

– Den kommer til å pynte opp området. Bygget blir pent å se på, deler av det tilldekket av torv, men også med vakre trematerialer og glassflater, sier Aas.

Olav Aabel og Thor Daniel Aas står bak skitunnel-planene sammen med Svein Haugebo. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Mangler penger

Nå er prospektet og tegningene er ferdige og ildsjelene har stor tro på prosjektet.

– Vi må ha det offentlige med på laget økonomisk. Vi håper på tippemidler. Det er mye som fortsatt mangler før vi ken sette igang å bygge. Vi snakker om et tresifret millionbeløp, sier Abel.

De håper på snarlige svar.

– Det er en lang prosess før vi kan starte byggingen. Men hvis ikke vi får det til innen to år legger vi planene på is, sier Aabel og Aas.

I presentasjonen av prosjektet fremhever de at Engesland ligger sentralt plassert på Agder med 232 000 innbyggere innenfor 1,5 timers kjøring.