Håper på en million gjester for tredje år på rad

– Jeg håper vi får en veldig bra avslutning på sommeren. Det har vært litt stang ut med været den siste uken, men håper at den kommende uka kan gjøre opp for det, sier daglig leder, Per Arnstein Aamot, i dyreparken i Kristiansand.

Han håper at dyreparken kan fortsette suksessen de har hatt de to siste årene med over en million besøkende.

Daglig leder, Per Arnstein Aamot, i dyreparken i Kristiansand. Foto: Svein Johnsen / NRK

I 2015 satt dyreparken rekord for antall besøkende på et år med 1.025.096 besøkende. Aamot øyner nå muligheten til å slå rekorden, men han trenger drahjelp av været.

– Det er absolutt mulig, men vi er litt avhengig av stang inn i uken som kommer. Vi er avhengig av at det ikke regner tidlig på dagen. Mange velger på morgenen hva de vil gjøre utover dagen, hvis det er fint vær tidlig ser vi at mange velger å ta turen til oss.

– Været styrer vanvittig mye!

Også i den lille dyrehage i Brokelandsheia er de avhengig av været, men på en helt annen måte enn i dyreparken i Kristiansand.

– Været styrer vanvittig mye! Vi har kanskje 250 mennesker hvis det er kjempefint vær, kontra 1000 mennesker når det er ordentlig rufsevær, sier daglig leder Terje Jensen ved Den lille dyrehage.

Med en innendørs regnskog på 1200 kvadratmeter identisk til regnskogen i Sør- Amerika trekker den lille dyrehage flere gjester når været er på sitt verste.

– Vi er veldig fornøyd med antall besøkende så langt i år. Vi kommer nok til å ende opp et lite hestehode foran fjoråret. Det vil bety besøksrekord for oss i den lille dyrehage med over 50. 000 besøkende, sier Jensen.

Det gjør den lille dyrehage til Aust Agders største turistattraksjon forteller han.

Regnskogen i Den Lille Dyrehage er identisk med regnskogen i Sør- Amerika. Små aper, fugler, fisk og krokodiller er bare noen av dyrene du vil kunne se her. Foto: Leif Dalen / NRK

Daglig leder Asbjørn Hansen i barnas dyrepark i Lindesnes opplever også mest pågang når været ikke er på topp.

– Det beste været for oss er nok sol og vind eller overskyet og varmt. Jeg vil faktisk si det er bedre med regn enn skyfritt og varmt med tanke på aktiviteten her i barnas dyrepark.

Hansen sier tallene har vært ganske stabile for parken i 2017. Med litt ruskevær de kommende dagene kan det kanskje tenkes at flere tar turen bort.

– Vi ligger på oppimot 15 000 besøkende årlig. Dette året ligger ikke an til noe rekordår enda avslutter han.

Daglig leder, Asbjørn Hansen, i barnas dyrepark ved Lindesnes ønsker å gi barn og voksne nærkontakt med dyrene. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Over 20. 000 besøkende daglig

Daglig leder, Per Arnstein Aamot, i dyreparken i Kristiansand håper 2017 vil bli et godt år for parken. Med over 20. 000 besøkende noen av dagene de siste ukene er parken nær å slå dagsrekorden for antall besøkende. Den har stått siden 2010 og ligger på 22. 600 gjester i parken.

– Jeg håper vi bikker over 20. 000 tusen besøk en av dagene neste uke og gjerne rekord, men det avhenger av været påpeker Aamot.

Oppimot 230. 000 har fått med seg forestillingen om hakkebakkeskogen hittil i år. Foto: Ole Martin Buene / Dyreparken

En av dyreparkens store attraksjoner i år er hakkebakkeskogen. Her kan man få med seg Torbjørn Egners historie om Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen. Oppimot 230. 000 har fått med seg forestillingen hittil i år.

– Det er 230. 000 som får med seg en 40 minutters teaterforestilling, det må jo være norgesrekord i teater uten å ha sjekket det, ler Aamot.

Han tror at det i løpet av sommeren vil være over 600. 000 som har sett forestillingen siden den ble lansert i 2015.