Håper på byggestart i 2020

Direktør John Olsen ved Vest-Agder-museet håper på byggestart for et nytt formidlingsbygg på Odderøya i 2020. – Da vil bygget stå klart i 2022, sa Olsen i et møte med Kristiansand formannskap. Nå jaktes det på penger til flyttingen.